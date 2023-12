Veľký úspech našej vianočky: stala sa najlepším vianočným pečivom na svete

Predbehli sme aj Taliansko, Nemecko či Holandsko.

Známy gastronomický portál Taste Atlas, ktorý pravidelne zostavuje kulinárske rebríčky, tentoraz prišiel so zoznamom týkajúcim sa vianočných sviatkov. Zverejnil totiž rebríček najlepšieho vianočného sladkého pečiva na svete. Rebríček je vytvorený na základe hodnotení používateľov. Na prvom mieste sa umiestnila populárna československá vianočka, ktorá na našich vianočných stoloch nesmie chýbať.

Gastrorebríčky na Taste Atlas sú založené na hodnotení ľudí, pričom server rozpoznáva skutočných používateľov a ignoruje hodnotenie botov alebo takzvaných lokálnych patriotov. Jeho cieľom je „propagovať vynikajúce miestne potraviny, posilniť hrdosť na tradičné pokrmy a vzbudiť zvedavosť na jedlá, ktoré ste ešte neochutnali“.

1. miesto: vianočka

Vianočka, ktorá podľa portálu pochádza z Česka, je rovnako tradičnou aj na Slovensku a zvyčajne sa konzumuje na Vianoce. Aspoň taká je tradícia, hoci v dnešnej dobe ju kúpime v obchode počas celého roka. Taste Atlas definuje vianočku ako pletený sladký jemný chlieb, ktorý je zvyčajne ochutený rumom a citrónovou kôrou. Často sa pridávajú aj hrozienka či mandľové lupienky. Chlieb by vraj mal symbolizovať Ježiška ležiaceho v jasliach, natesno ovinutého látkou.

Vianočka Zdroj: Taste Atlas

2. miesto: cozonac

Chlieb pôvodom z Rumunska a Bulharska tento server opisuje ako „tradičný druh sladkého chleba, ktorý sa zvyčajne konzumuje počas sviatočných udalostí, ako sú Vianoce a Veľká noc“. V Bulharsku sa pripravuje len na veľkonočné sviatky a servíruje sa, až keď vychladne, väčšinou aj s pohárom teplého mlieka.

Cozonac Zdroj: Taste Atlas

3. miesto: pandoro

Pandoro pochádza z Talianska, konkrétne z Verony. Ide o tradičný vianočný chlieb, ktorého názov je odvodený od frázy pan d’oro, čo znamená zlatý chlieb. Odkazuje na jeho žltastú farbu, ktorá pochádza z veľkého množstva vaječných žĺtkov použitých v chlebe.

Pandoro. Zdroj: Taste Atlas

4. miesto: potica

Slovinský tradičný koláč, ktorý sa zvyčajne pripravuje na slávnosti a oslavy, ako sú Vianoce a Veľká noc. Potica má aj bohatú históriu siahajúcu až do roku 1575, keď sa koláč prvýkrát spomína. Pôvodne to bol koláč vyhradený pre vyššiu vrstvu, no postupne si získal srdcia roľníkov. V prítomnosti existuje asi 60 druhov potice.

Potica. Zdroj: Taste Atlas

5. miesto: Dresdner Stollen

Ide o aromatický nemecký ovocný chlieb. Pečie sa z korenistého kysnutého maslového cesta, do ktorého sa zvyčajne pridávajú kúsky kandizovaného pomaranča, citrónovej kôry, sultánky či sladké a horké mandle. Predpokladá sa, že pôvodne štóla nebola taká bohatá na ingrediencie ako dnešné verzie, a to pre zvyčajný adventný pôst.

Dresdner Stollen. Zdroj: Taste Atlas

6. miesto: makowiec

Ide makový závin z Poľska. Do koláča sa môžu pridať hrozienka, mandle, med a pomarančová kôra, aby sa zvýraznila jeho chuť. V ideálnom prípade by makowiec nemal byť príliš sladký.

Koláč sa často konzumuje spolu s čajom alebo kávou a zvyčajne sa pripravuje na slávnosti, ako sú Vianoce alebo iné zimné sviatky. A aj keď si ho môžeš podobne ako vianočku kúpiť v obchode bežne počas roka, jeho pečenie v domácnosti sa pokladá za poľskú vianočnú tradíciu.

Makowiec. Zdroj: Taste Atlas

7. miesto: Hefekranz

Hefekranz je mierne sladký chlieb z kysnutého cesta upletený do tvaru venca, plnený hrozienkami a ochutený citrónovou kôrou. Je populárny v celom Švajčiarsku a Nemecku, najmä v čase Veľkej noci a Vianoc.

Hefekranz. Zdroj: Taste Atlas

8. miesto: panettone

Taliansko sa umiestnilo v tomto rebríčku až dva razy, tentoraz s panettone. Ide o chlieb zo sladkého cesta posiateho hrozienkami, kandizovanými pomarančovými a citrónovými šupkami. Tradične sa podáva na Vianoce. Zvyčajne sa konzumuje s horúcou čokoládou, so zmrzlinou alebo s vaječným likérom. Legenda hovorí, že panettone vynašiel milánsky šľachtic ugheto Atellani, aby si podmanil srdce Adalgisy, dcéry miestneho pekára, do ktorej sa zamiloval. Chlieb sa vraj podával aj na ich svadbe.

Panettone. Zdroj: Taste Atlas

9. miesto: Stollen

Po Dresdner Stollen sa v rebríčku umiestnil aj klasický Stollen – jedna z najväčších nemeckých klasík na Vianoce. Tento ovocný chlieb sa pripravuje zo sladkého maslového kysnutého cesta, ktoré je zvyčajne okorenené, ochutené citrónovou šťavou a obohatené o rôzne sušené ovocie či marcipán. Hoci sa môže objaviť v rôznych formách, zvyčajne je podlhovastý a pokrytý veľkým množstvom rozpusteného masla a práškového cukru.

Stollen. Zdroj: Taste Atlas

10. miesto: kerststol

Kerststol je špeciálny holandský chlieb, ktorý sa pripravuje a konzumuje počas vianočných sviatkov. Zvyčajne sa plní hrozienkami a kandizovaným ovocím, následne sa navrchu posype práškovým cukrom. Zvyčajne obsahuje vnútri aj vrstvu krémovej mandľovej pasty a podáva sa na raňajky.