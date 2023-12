Speváčka Céline Dion už stratila kontrolu nad svalmi. Autorka hitu z Titanicu sa stáva „živou sochou“

Speváčka trpí zákernou chorobou, o ktorej informovala ešte minulý rok v decembri. Teraz sa jej stav výrazne zhoršil.

Svetoznáma kanadská speváčka a autorka pesničky ‚My heart will go on,‘ k filmu Titanic Céline Dion minulý rok v decembri oznámila, že trpí neurologickou poruchou stiff-person. Je to ochorenie napadajúce mozog a miechu, ktoré sa prejavuje najmä svalovým tuhnutím. Dion pred rokom povedala, že táto porucha jej spôsobuje kŕče, ktoré ovplyvňujú jej schopnosť chodiť a spievať.

Jej sestra Claudette v nedávnom rozhovore pre 7 hours: „Tvrdo pracuje, ale už nemá kontrolu nad svojimi vlastnými svalmi. Vždy bola disciplinovaná a vždy tvrdo pracovala, a to mi láme srdce.“ Ďalej povedala, že Celine dúfa, že sa bude môcť raz ešte vrátiť na pódium. „V akom stave? To neviem,“ dodala Claudette Dion.

V januári 2022 musela kvôli svalovému tuhnutiu zrušiť turné, v decembri potom fanúšikom oznámila, že kŕče ovplyvňujú všetky aspekty jej každodenného života. Niekedy spôsobujú problémy pri chôdzi, inokedy kvôli nim nemôže spievať.

V máji 2023 zrušila všetky budúce turné a uviedla: „Naozaj tvrdo pracujem na tom, aby som získala späť svoje sily, ale turné môže byť veľmi obtiažne, aj keď ste v stopercentnom stave... Chcem, aby ste všetci vedeli, že sa nevzdávam.“