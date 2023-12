Organizácia PML oznámila vstup na trh MMA. Promotér prezradil niekoľko noviniek

Na prvý turnaj s MMA zápasmi sa môžeme tešiť už vo februári.

Najväčšia československá postojová organizácia PML sa spolu s novým generálnym partnerom vydáva na cestu zmiešaných bojových umení.

Vedúci zástupca ligy Tomáš Tadlánek v úvode konferencie ozrejmil nápad pridať pod hlavičku postojárskej organizácie aj zápasy v zmiešaných bojových umeniach. Plán vstúpiť na trh MMA sa v lige zrodil aj vďaka spolupráci s novým generálnym partnerom, stávkovou spoločnosťou Fortuna.

„Musím povedať, že som veľmi rád, že PML posúvame zase na ďalšiu úroveň. Keď táto liga vznikala, prišli sme s revolučnými novinkami – napríklad, máme dve váženia, ktoré mali zabrániť radikálnemu chudnutiu. Druhou sú zápasy MMA, za čo vďačíme nášmu novému generálnemu partnerovi Fortune,“ hovorí Tomáš Tadlánek.

Promotér PML vysvetlil, ako by mohla vyzerať organizácia turnajov. Pôjde o unikát, pretože v priebehu galavečerov sa bude meniť ring na klietku a naopak.

Zdroj: PML

Na prvý pohľad to môže vyzerať náročne, organizátor však ubezpečuje, že divákov sa to z časového hľadiska nedotkne. „Naše podujatia budú rozdelené na tri časti: najprv dostanú v ringu priestor veľké domáce talenty v muay thai, potom bude krátka pauza, počas ktorej prestaváme ring na klietku. V nej budú zápasiť také mená ako Vojto Barborík, čo je pre nás veľká pocta. Záverečná časť budú hlavne titulové zápasy PML opäť v ringu,“ hovorí popredný slovenský tréner thajského boxu Tomáš Tadlánek.

Zdroj: Oktagon MMA

MMA už v Třinci

Úplne na začiatku projektu o podobnom scenári vraj ani neuvažoval, no po zvážení všetkých pre a proti sa rozhodol vydať sa na cestu rozširovania. Z nej by by podľa jeho slov mali všetky zúčastnené strany profitovať. „Ako promotér robím akcie už pätnásť rokov, no jedno som sa naučil. Nikdy nehovor nie navždy. Na začiatku určite nebol plán mať na turnajoch aj MMA, no občas vzniknú podmienky, ktoré môžu pomôcť thajskému boxu, čo je pre nás stále základ a keď takáto príležitosť zaklopala na dvere, bol by som hlúpy, aby som ju nevyužil.“

Pre rok 2024 vedenie PML potvrdilo zatiaľ štyri turnaje. Už 2. feburára sa fanúšikovia môžu tešiť na turnaj v českom Třinci, po ktorom budú nasledovať akcie v slovenských mestách – Šaľa, Žilina a Trenčín.

Zápasy MMA budú súčasťou už februárového turnaja PML 8. V Třinci je už potvrdená trojica bojovníkov: Vojto Barborík (13-3), Veronika Smolková (2-3) a starší z bratov Petráškov, Ondřej (7-2). To nie je všetko. „Teraz naviac finišujeme mená ako Jay Jay Gotvald alebo Melvin Mané v MMA, čo len dokazuje, že to na tomto poli myslíme absolútne vážne,“ dodáva Tadlánek.

Promotér ligy tiež oznámil, že by sme v budúcnosti na turnaji PML mohli vidieť aj duely v grapplingu, kde by sa mohli predstaviť domáce hviezdy z prestížnej UFC, ako napríklad Martin Buday či Ľudovít Klein.