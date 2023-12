Netflix vydal najhorší seriál roka. Obliterated je tupá zábava s tehličkami na bruchu a sexy zadkami pre tínedžerov

Partia špeciálnych agentov musí nájsť a zneškodniť bombu, ktorá zničí celé Las Vegas. Sú však opití a zdrogovaní na šrot.

Partia špeciálnych agentov úspešne zneškodní bombu, ktorá má silu zrovnať so zemou celé Las Vegas. Niekoľkomesačnú prácu a hon na obchodníka s drogami sa rozhodnú poriadne osláviť, len aby sa im v noci ozval ich šéf s tým, že ich potrebuje späť v nasadení. Bomba bola totiž falošná a tá skutočná vybuchne o niekoľko hodín. Ako však majú zvládnuť túto akciu, keď sú opití, nadrogovaní a nevyspatí?

To sa diváci dozvedia v epizódach 2 až 8. My sa tam nedostaneme, keďže to so seriálom vzdávame už po prvej časti. Pri jej pozeraní sme totiž nevedeli prestať myslieť na to, či ju skutočne napísali dospelí ľudia alebo tínedžeri na základnej škole, ktorí dostali zadanie vymyslieť akčný komediálny seriál s „cool postavami“.

Obliterated (Na maděru) je od začiatku nevkusným a lacno pôsobiacim seriálom s nulovým presahom. Tvorcovia z toho chceli mať len tupú zábavu so sexy hercami, takže v prvej epizóde je viacero tehličiek na bruchu vyšportovaných hercov, vytvarované ženské telá a prekvapivé množstvo nahoty a sexu. To na celej epizódy zaujme asi najviac, čo je dosť málo.

Zdroj: Netflix

Počas celej jej dĺžky sme sa pousmiali maximálne jedenkrát, čo je na komédiu dosť mizerné číslo, a lepšie na tom nebola ani akcia. Nejde ani tak o to, že by ju zle natočili, ako o to, ako neprirodzene pôsobí. Tajní agenti sa počas prestreliek správajú ako tínedžeri obhadzujúci sa snehovými guľami, žartujú a pôsobia extrémne neprirodzene, umelo a neseriózne. Skôr než komédia je to paródia na pokus o komédiu.

Opäť sa musíme vrátiť k tomu, že seriál vyzerá, akoby ho skutočne vymysleli nadržaní 13-roční tínedžeri. Potenciál mal pritom oveľa väčší a samotná premisa vyzerala veľmi sľubne a originálne. Takéto fiasko teda nikto nečakal, dupľom, keď pochádza z hláv tvorcov skvelého seriálu Cobra Kai.

Aj napriek tomu všetkému bude Obliterated zrejme trendovať a ovládne slovenský Netflix. Pohľad na rebríček top 10 najsledovanejších filmov a seriálov na Netflixe nám koniec koncov pravidelne pripomína, že Slováci nemajú vkus.