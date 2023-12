Z cely smrti uznávaným novinárom: počas lúpeže zabil ženu, no zatiaľ čo si odpykával trest, pomohol reformovať väznice

Počas bankovej lúpeže postrelil dvoch ľudí a dobodal ženu na smrť. Neskôr svoje činy oľutoval a začal robiť dobro.

Keď sa človek dostane v mladom veku do väzenia, pravdepodobne už nikdy nebude mať dobré vyhliadky na život ani na kariérne úspechy. Výnimka však potvrdzuje pravidlo. Jednou z nich je aj 81-ročný Američan Wilbert Rideau.

Rideau skončil za múrmi väznice, keď mal 19 rokov. Počas spackanej bankovej lúpeže zabil ženu, za čo mu súd uložil trest smrti. O rok neskôr však rozsudok prehodnotili z popravy na doživotie. Rideaua premiestnili do Louisianskej štátnej väznice známej ako Angola, kde si ho mal odsedieť.

Práve tu zločinec prešiel životnou premenou a stal sa redaktorom väzenského časopisu Angolite. Odkedy sa pridal do jeho redakcie, z časopisu sa stalo uznávané periodikum poukazujúce na prešľapy dozorcov a iné problémy, ktoré sužovali odsúdených. Angolite bol aj vďaka Rideauovým investigatívnym článkom sedemkrát nominovaný na prestížnu cenu National Magazine Awards.

Rideau okrem svojho pôsobenia vo väzenskom časopise spoza mreží prispieval aj do iných známych amerických médií a dokonca spolurežíroval dokumentárny film nominovaný na Oscara. Snaha zlepšiť väzenský systém a poukazovať na nedostatky Rideaua natoľko preslávila, že jeho prípad polícia znovu otvorila. V roku 2005 preklasifikovala jeho obvinenie z vraždy na „neúmyselné zabitie“, s čím sa stotožnili aj súdy, a Rideau sa dostal na slobodu.

Ešte predtým než sa spoločne pozrieme na inšpiratívny životný príbeh „novinára spoza mreží“, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka našim predplatiteľom. Ak sa ti naše články približujúce život za mrežami páčia, podporiť nás môžeš vstupom do klubu Refresher+.

Zbabraná lúpež

Písali sa päťdesiate roky 20. storočia, keď Wilbert Rideau – v tom čase ôsmak na základnej škole – spáchal svoj prvý skutočný zločin. Vykradol supermarket nachádzajúci sa neďaleko od jeho domova v meste Lawtell v Louisiane. Ako píše New York Times, lup sa mu vydaril. Chlapec si z obchodu odniesol 40 dolárov a bižutériu, ktorú rozdal spolužiačkam.

Rideau to nemal v detstve jednoduché. Vychovávala ho matka odkázaná na sociálnu pomoc. Otec matku opustil, a keďže za prácou cestoval, nemal čas ani na syna. Hoci to znie smutne, možno to tak bolo aj lepšie, keďže Wilbertov otec bol tyran.

Wilbert Rideau bol odsúdený za vraždu. Zdroj: wilbertrideau.com

Rideauova frustrácia zo života eskalovala v roku 1961, keď mal 19 rokov. Zaumienil si, že zoženie dostatok peňazí, aby mohol začať „odznova“ v Kalifornii. Keďže mu jedna lúpež prešla, povedal si, že teraz skúsi niečo väčšie – vylúpiť banku.

Kúpil si preto zbraň a namieril si to do banky. S pištoľou v ruke dostal od vydesených zamestnancov peniaze. Už to vyzeralo, že sa mu podarí aj druhá lúpež, keď si všimol riaditeľa banky, ako cez telefón volá políciu.