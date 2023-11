Názov rakúskej minerálky pobúril verejnosť, majiteľa obviňujú z rasizmu. Je to moje priezvisko, bráni sa

Kontroverzný názov však nie je jediný problém. Problémové je aj logo, ktoré je podľa mnohých rasistické.

Rakúšanov pobúril názov lokálnej značky minerálky. Miestny výrobca ju pomenoval Neger-Soda, čo sa nestretlo s pochopením zákazníkov. On sa bráni, že je to jeho priezvisko. Názov však nie je jediná kontroverzia, s ktorou rakúsky výrobca prišiel, upozorňuje portál iDnes.cz.

Do loga sódy majiteľ z Dolného Rakúska umiestnil obrázok Maura (moslim pôvodom zo severnej Afriky), ktorý argumentuje jednoducho tým, že sa mu páči. „Začína to byť naozaj otravné. Napríklad kôň ako logo firmy sa k nám jednoducho nehodí. Čo mám urobiť? Je to len moje meno,“ bráni sa majiteľ Horst Neger na margo rozruchu, ktorý jeho značka spôsobila.

„Je takéto logo v dnešnej dobe vhodné?“ pýta sa pohoršený 55-ročný Rakúšan. Pobúrených reakcií sa objavilo na sociálnych sieťach mnoho. Majiteľ by podľa kritizujúcich mohol prehodnotiť aspoň motív v logu.

Majitelia sódovkárne v logu ani v názve nevidia problém a vysvetľujú, že je to ich meno. „Naše logo zdobia fľaše so sódovkou už viac ako päťdesiat rokov,“ hovorí 80-ročný majiteľ firmy Horst Neger.