VIDEO: Jared Leto vyliezol na vrchol Empire State Building. Príde vraj aj do Bratislavy

Skupina Thirty Second to Mars po piatich rokoch odštartuje svoje svetové turné s názvom Seasons 2024. Monumentálne to oznámil jej frontman a oscarový herec Jared Leto, ktorý vyliezol na jednu z najvyšších a najikonickejších budov v New Yorku – Empire State Building, informuje The Guardian.

„Empire State Building je pre mňa symbolom všetkých vecí, ktoré sa dajú na svete urobiť, pokiaľ na niečo skutočne zameriame svoju pozornosť. Je do určitej miery inšpiráciou pre náš najnovší album It´s The End Of The World But It´s A Beautiful Day,“ povedal Leto. Výstupom chcel ľuďom poslať odkaz, že všetko je možné, pokiaľ človek chce. Leto vyliezol na deviatu najvyššiu budovu USA len po lanách.

Jeho výstup na Empire State Building zdôvodnil tak, že už keď bol malé dieťa, bol touto budovou fascinovaný. Je to pre neho veľmi silný symbol toho, aké všetky možnosti v živote máme. A práve aj ich nový album je o nasledovaní svojich snov a o tlačení samého seba do vecí, ktoré sa môžu zdať ako neuskutočniteľné, tvrdí.

Kapela odštartuje turné v Amerike a pôjde cez Európu až do Austrálie a na Nový Zéland. Tour je naplánovaná pri príležitosti nového albumu s názvom It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day, ktorý kapela vydala pred pár mesiacmi po piatich rokoch od posledného projektu.

Pri zastávkach cez Európu sa objavia aj v Prahe, a to 15. mája 2024, no vypočuť si ich budeš môcť aj na Slovenku, a to o päť dní skôr ako v Česku. 10. mája sa totiž zastavia aj v Tipos Aréne v Bratislave. Vstupenky na šou si môžeš kúpiť od 17. novembra.