Harry Potter: Chlapec, ktorý prežil. Emotívny dokument ukáže život Radcliffovho kaskadéra, ktorý ochrnul na natáčaní

David Holmes: The Boy Who Lived bude emotívny dokument, ktorý vyjde na HBO Max už 15. novembra.

Na HBO Max bude od 15. novembra emotívny a inšpiratívny dokument s názvom David Holmes: The Boy Who Lived. Je to odkaz na Harryho Pottera, keďže aj on mal prezývku Chlapec, ktorý prežil (Voldemortov útok).

Dokument však nie je o Danielovi Radcliffovi, ale o jeho kaskadérovi, ktorý ho zastupoval pri nakrúcaní akčných scén. Holmes robil Radcliffovi kaskadéra počas celej filmovej ságy a vyrastali spolu ako kamaráti. Bohužiaľ, pri nakrúcaní Harry Potter a Dary smrti 1 sa vážne zranil a ochrnul. Do konca života bude pripútaný k vozíčku, no neodradilo ho to od toho, snažiť sa prežiť svoj život naplno.

Dokument sa viac než zraneniu bude venovať jeho životu a tomu, ako so svojím zranením naložil a ako môže inšpirovať ostatných. V dokumente vystúpia jeho kamaráti, rodina, samotný Daniel Radcliffe a ďalší členovia štábu, ktorí boli v deň nehody na natáčaní.