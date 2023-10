Dievča z krabice: 19-ročnú Colleen denne mučil a znásilňoval manželský pár sedem rokov

Manželia svoju obeť v ukrývali v drevenej krabici podobnej rakve, ktorú mali zasunutú pod manželskou posteľou. Dievča v nej zvykli nechať celých 23 hodín. Potom ju vybrali, zbili, znásilnili a vložili do nej opäť.

19. mája 1977, Oregon, Spojené štáty americké – Mladá Colleen postáva na krajnici rozpálenej asfaltky. Prekračuje z nohy na nohu a uprene hľadí na cestu. Verí, že sa na nej čoskoro objaví auto s vodičom, ktorý to má namierené do severnej Kalifornie a bude ju ochotný zviesť.

Stopárka sa už nevie dočkať, kedy dorazí na narodeninovú oslavu najlepšej priateľky. Zo svojho rodného mesta Eugene vyrazila ešte ráno. Odvtedy prešla „stopom“ už vyše päťsto kilometrov do Red Bluff, ktoré sa nachádza len kúsok od jej cieľovej destinácie.

Pred Colleen po chvíli zastaví červený Cadillac. Šofér stiahne okienko s návrhom, že stopárku zvezie. Dievča mužovi poďakuje za ochotu, ale do auta nenastúpi. Neprejde ani desať minút a zopakuje sa ten istý scenár s iným vozidlom. Hoci má Colleen len dvadsať, mladícka nerozvážnosť ju úplne obišla. Vie, že stopovanie je pre mladé pekné dievča nebezpečné, a preto si dôsledne vyberá, komu nastúpi do auta. Slizkí muži to rozhodne nebudú.

Mesto Red Bluff. Zdroj: Wikipedia Commons/@ Frank Schulenburg

Keď pred stopárkou zastane modrá dodávka s mladou rodinou, poteší sa. Za volantom sedí muž, vedľa jeho manželka a na zadných sedadlách malé dievčatko. „Zvezieme Vás. Nastúpte si,“ ponúkne sa šofér. Colleen sa poďakuje a nastúpi s dobrým pocitom, že pri milej rodinke jej nehrozí žiadne nebezpečenstvo.

Prvú pol hodinu spoločnej cesty sa zdá byť všetko v poriadku. Zrazu však chlapík strhne volant a nabehne na poľnú cestu mimo civilizácie, kde zastane. Vystúpi z auta a na hrdlo mladej stopárky priloží nôž. Doposiaľ nevinná manželka zatiaľ vyberie z kufra laná a snaží sa dievča zviazať. Hoci sa Colleen vrtí a kričí, nemá šancu utiecť. „Ešte chvíľu krič a prerežem ti hlasivky,“ zašeptá únosca do ucha vydesenej stopárky a na hlavu jej nasadí ťažkú drevenú bedňu. Keď je dievča znehybnené, nastúpi do auta akoby sa nič nestalo. Naštartuje, pustí si autorádio a manželský pár sa opäť vydá na cestu.

Vystrašená dvadsiatnička sa vezie do neznáma. Pred očami má úplnú tmu a s realitou ju spája len tlmený falošný spev únoscu, ktorý si zjavne užíva najnovšiu hitparádu rádia.

Takto sa začína desivý príbeh „dievčaťa z krabice“ – Colleen Stanovej, ktorú väznil, mučil a znásilňoval Cameron Hooker sedem rokov. K tyranovi sa zo strachu do mučenia zapájala aj jeho manželka Janice. Široko-ďaleko nebol nikto, kto by dievča pred únoscom zachránil. S bolesťou a utrpením sa musela vyrovnať sama, v drevenej škatuli skrytej pod posteľou, v ktorej ju Hooker držal ako svoju hračku.

Peklo na zemi

O niekoľko hodín neskôr sa Collen ocitla v pivnici domu Hookerových, vzdialeného približne 50 kilometrov od miesta, kde ju únoscovia vyzdvihli. Cameron Hooker ju vyzliekol donaha a zavesil za ruky na kovovú konštrukciu. Na hlavu bezmocného dievčaťa opäť nasadil dvadsaťkilovú drevenú debnu a uštedril jej desiatky rán bičom. Ako píše portál ATI, 23-ročný Hooker pracoval ako robotník v drevárskom závode, čiže mu sila v rukách – a tým pádom ani v úderoch, nechýbala. Bohužiaľ, toto bol len začiatok najtemnejších rokov života Colleen.

Colleen Stanová. Zdroj: Youtube/@ Serial Killers Documentaries

Mladé dievča v dome Hookerových prežilo hrôzy, aké si nedokážeme ani predstaviť. Cameron ju denne bil a ponižoval. V týraní Collen sa až natoľko vyžíval, že vlastnoručne konštruoval rôzne mučiace zariadenia, aby jej dokázal spôsobiť čo najväčšiu bolesť. Medzi nimi napríklad spomínanú debnu na hlavu, či škripec, ktorý dievčaťu nenávratne poškodil chrbát a rameno, píše portál Dialy Mail. Keď svoju obeť práve nemučil ani neznásilňoval, držal ju v drevenej krabici s tvarom podobným rakve pod manželskou posteľou. Niekedy v nej bývala zatvorená aj celých dvadsaťtri hodín.

Ako neskôr ukázalo vyšetrovanie, mladí manželia mali únos stopárky dávno naplánovaný. Už mesiace hľadali dievča, ktoré uväznia, aby si Cameron Hooker splnil svoje zvrhlé predstavy o vlastnení otrokyne. Kým nezajali Collen Stan, využíval na ich plnenie svoju 19-ročnú manželku Janice.