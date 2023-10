Značka Alexander McQueen má nového kreatívneho riaditeľa. Po 13 rokoch tak nahradí dizajnérku Sarah Burton

Seán McGirr predtým pôsobil v značke JW Anderson či Burberry.

Na poste kreatívnej riaditeľky módneho domu Alexander McQueen končí dizajnérka Sarah Burton, ktorá značku „kreatívne“ viedla 13 rokov. So svojou pozíciou sa rozlúčila vo veľkom štýle, kedy na Parížskom fashion weeku odprezentovala finálnu kolekciu. Zagratulovali jej známe osobnosti ako Anna Wintour či Cate Blanchett. Burtonovej miesto „obsadí“ 35-ročný Seán McGirr. Aj keď sa môže zdať, že ide o neznámu tvár, za sebou má bohaté skúsenosti v módnom biznise.

Návrhár bol predtým vedúci pánskej sekcie značky JW Anderson, neskôr prešiel aj do navrhovania dámskej kolekcie. Počas kariéry pôsobil taktiež v značke Dries Van Noten, Burberry či Uniqlo. Pochádza z Írska, študoval na prestížnej univerzite Central Saint Martins v Londýne, ktorú v roku 2014 úspešne ukončil s titulom Master of Arts in Fashion.

Nový kreatívny riaditeľ má bohaté skúsenosti v módnom biznise. Zdroj: Kering/Robin Galiegue

„Ďakujeme Sarah, že si víziu McQueena udržovala tak dlho“, lúčili sa so Sarah Burton fanúšikovia. Generálny riaditeľ Alexander McQueen v tlačovej správe uviedol, že sú presvedčení o kvalitách nového kreatívneho riaditeľa. „Sme radi, že môžeme medzi nami privítať Seána McGirra. Ako nový kreatívny riaditeľ prinesie svojimi skúsenosťami a tvorivou energiou značke unikátny jazyk. Bude naďalej stavať na jedinečnej vízii Alexandra McQueena“, informuje globálna luxusná spoločnosť Kering, pod ktorú značka patrí.