OnlyFans modelka na vodítku aj skladba venovaná vagíne interpretky: toto je 7 najviac cringe klipov, ktoré pohoršili Slovákov

Posledné roky na nás slovenskí a českí interpreti nešetrili cringom. Mnohé ich skladby vyvolali rozruch nie kvôli svojej kvalite a chytľavosti, ale len vďaka kontroverziám.

Za posledné roky sa so spevákmi, či rapermi roztrhlo vrece. Pri tak veľkej konkurencii sa netreba čudovať, že sa nám do uší namiesto mladých talentov dostanú skôr hudobné „prvotiny“ od známych ľudí – či už ide o influencerov, alebo tvorkyne obsahu pre dospelých. Vedia, že ak chcú zaujať ešte viac, musia byť kontroverzní – a niektorých dokonca táto pozícia aj z duše baví. Vtedy je jedno, či je skladba vo výsledku kvalitná, stačí ak šokuje a pohorší.

Aby sme však nekrivdili len novopečeným spevákom „influencerom“ o poriadny cringe sa vo veľakrát postarajú aj umelci, ktorí si neuvedomujú, že ich zlatá éra sa dávno skončila. Aby išli boli moderní, rozhodnú sa spájať žánre a skočí sa to katastrofou. Skvelým príkladom je Peter Stašák, ktorý so svojím vnukom nahral rapový singel so spievaným refrénom. Na rozdiel od väčšiny songov v rebríčku sa nemuseli snažiť byť ani výstrední, aby zaujali. Stačil na to priam až unikátne zlý rap.

7. Ema Lacová - Skromná

Prešli viac ako dva roky, odkedy Slovákov šokovala influencerka Ema Lacová úsmevnou a najmä vulgárnou skladbou ‚Skromná‘. Plytký text o jej vagíne niekoho pobavil, iného pohoršil, ale koniec koncov zožal úspech. K dnešnému dňu si singel vyslúžil jeden aj pol milióna vzhliadnutí – čo je dvojnásobne viac ako sa podarilo dosiahnuť kapele Moja Reč na jej najnovších klipoch, či bratislavskej hymne Gleba ‚4 Veže‘.



Prvoplánový, ale chytľavý text sa ľuďom zaryl do pamäte dodnes. Hlášky ako: „ľavý pysk aj pravý, som platiteľ daní..“ či „fajčím dic*y, fajčím dosť, fajčím len tak pre radosť...“ sú natoľko kontroverzné, že na ne ešte dlho nezabudneme.



Každopádne, keď si vo finále zoberieme skladbu s klipom ako celok: po hudobnej aj obsahovej stránke je totálny cringe. Ema Lacová si ju v tom čase v rozhovore pre Refresher obhájila so slovami, že išlo len o vtip.



„Chápem, že ten song sa niekomu nemusí páčiť a že to, o čom v ňom rapujem, môže byť pre niekoho príliš. Ale veľa ľudí, najmä zo staršej generácie, to zobralo príliš vážne. Ja viem, že neviem spievať, a nehrám sa na veľkú raperku,“ priblížila influncerka.