Bez parabénov, sulfátov a iných „toxínov“: Takto clean beauty marketing zavádza a zarába na tvojom strachu

Trend clean beauty je špinavší, než sa na povrchu zdá.

Nikto v skutočnosti nevie, čo znamená clean beauty. Toto označenie sa rýchlo premenilo na hnutie bez jasných pravidiel a to, čo pôvodne vyzdvihovalo malé značky, prírodné ingrediencie či jednoduchosť v skincare rutine, postupne (a doslova) prehnilo.

Za označenie clean beauty majú dnes niektoré firmy na krku súdne žaloby, niektoré čisté produkty zrazu smrdia ako plesnivý syr, iným sa v snahe vyhovieť clean požiadavkám zmenila textúra či životnosť. Napriek tomu predaje kozmetiky s týmto označením rastú a prinášajú so sebou marketing založený na šírení strachu či dezinformácií. Ešte aj tzv. skintelektuáli majú miestami čo robiť, aby sa vyznali v tom, čo je len pozlátko reklamy a čo už hraničí so zavádzaním.

Ilustračná fotografia. Zdroj: Unsplash/michela ampolo

Ako sa značky snažia vysvetliť clean beauty

Podľa The Good Face Project to znamená, že výrobok je bezpečný, netoxický a má transparentné označenie zložiek. Pre wellness firmu herečky Gwyneth Paltrow Goop znamená clean beauty produkty bez ingrediencií, ktoré preukázateľne škodia ľudskému zdraviu a planéte alebo sú podozrivé z toho, že škodia. Clean beauty sa často spája so slovami ako netoxická, bezpečná, prirodzená či prírodná. Stavia sa do pozície lepšej než tie ostatné. Keď sa nad tým zamyslíme, clean beauty je riadna pick me girl.

Problém je v tom, že toxická kozmetika tak či onak nie je legálna ani v Spojených štátoch, ani v Európe. Navyše, prírodné ingrediencie nie sú lepšie ako syntetické, niekedy sú dokonca z pohľadu zdravia človeka a aj planéty horšie.

Rôzne databázy pre clean beauty produkty ako Skin Deep od Enviromental Working Group alebo aplikácie na overenie „bezpečnosti kozmetiky“ zjednodušujú alebo vytrhávajú z kontextu vedecké štúdie. Zavádzajú a ľudí strašia rizikami, ktoré im ani nehrozia. Prirodzene tak ľudia začnú hľadať bezpečné alternatívy, čo priláka viac značiek k tomu, aby sa pridali k podobnému marketingu.

A tak pridajú na svoje produkty označenia ako „bez parabénov“ či v tom kritickejšom prípade „bez toxínov“.