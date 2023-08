200-kilogramový vrah predával sendviče z ľudského mäsa. Časti tiel miešal s bravčovinou

Obézneho vraha prezývali Drobček.

Keď zmiešate menšie kusy ľudského mäsa s bravčovinou, nikto si to nevšimne. Aspoň to vraj tvrdil vrah Joe Metheny, ktorý údajne zavraždil cez 10 ľudí. Zabíjanie ho podľa vlastných slov bavilo a vedel, že za to raz skončí v pekle. Aj keď si pýtal trest smrti, sudca mu nevyhovel.

Zdroj: Murderpedia/pôvodný autor neznámy

Šéfkuchár s ľudským mäsom, podľa ktorého vznikla hra

„Až nabudúce pôjdete po ceste a uvidíte otvorený stánok s hovädzinou, ktorý ste nikdy predtým nevideli, spomeňte si na tento príbeh, než sa do toho sendviča zahryznete. Nikdy neviete, koho môžete jesť,“ napísal v liste sériový vrah Joe Metheny.

Jeho vražedná púť sa vraj začala krátko po tom, ako mu drogovo závislá partnerka utiekla so 6-ročným synom. Neskôr sa dozvedel, že vraj odišla s mužom, ktorý ju predával ako prostitútku, aby mali peniaze na drogy. Na ceste za pomstou mu stáli narkomani žijúci na ulici aj prostitútky, od ktorých chcel vraj Metheny získať informácie o pobyte svojej ženy.