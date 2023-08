FOTO: Naoko úplne obyčajná fotka Seleny Gomez baví internet. Pozri si tie najvtipnejšie memečká

Vo svete sociálnych sietí nie si safe ani v prípade, že sa voláš Selena Gomez. Internet sa baví na obyčajnej fotke, na ktorej je speváčka zabalená v deke. „Postava z hororového filmu, ktorá sedí vzadu v sanitke po tom, čo skoro zomrela,“ píše fanúšik.

Fanúšikovia Seleny Gomez si tento rok prichádzajú na svoje. Speváčka je momentálne najsledovanejšou ženou Instagramu, pred sebou má len futbalové hviezdy Ronalda s Messim. Najnovšie vzbudila pozornosť „internetov“ obyčajná fotka Seleny zabalenej v deke. Fotografia hviezdy obletela svet, keď ju na Twitteri (teda po novom na X) zdieľal celebritný gossip účet Pop Base s opisom: „Selena Gomez na novej fotke.“ Celkom nečakane sa stala najnovším a najobľúbenejším memečkom internetu, ktoré má dnes viac ako 100-tisíc videní.

Selena Gomez in new photo. pic.twitter.com/d3l8B8j7qz — Pop Base (@PopBase) August 13, 2023

Kreativita internetu nepozná hraníc, svedčia o tom aj komentáre používateľov. „Postava z hororového filmu, ktorá sedí vzadu v sanitke po tom, čo skoro zomrela,“ napísal jeden. „Toto je Rose po tom, čo nechala Jacka zomrieť a Titanic sa potopil,“ napísal fanúšik, ktorý sa prikláňa k scenáru z Titanicu. Medzi komentujúcimi sa však objavil aj fanúšik seriálu Big Little Lies. „Všetci na pláži na konci Big Little Lies,“ vtipkuje.

Okrem toho, že na nej speváčka vyzerá oddýchnuto a v najväčšej pohode, na nej nenájdeš nič, čo by bilo do očí. Internet si však myslí svoje. Selena v deke je pre niektorých používateľov sociálnych sietí totiž nekonečnou studnicou kreativity. Treba však uznať, že im to naozaj vyšlo. Tie najlepšie internetové výtvory ti prinášame v galérii vyššie.