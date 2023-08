ANKETA: Používaniu Facebooku by mal podľa mladých Slovákov predchádzať IQ test. Čo by zmenili na Slovensku a koho budú voliť?

„Žijem v Londýne, ale raz by som sa chcela vrátiť. Aj preto budem v septembri voliť,“ prezradila nám na Grape 27-ročná Veronika. Ako to vidia ostatní účastníci festivalu?

Refresher v spolupráci s TV Markíza spustili pred septembrovými voľbami spoločnú kampaň na podporu účasti mladých ľudí vo voľbách. Kampaň začala 1. augusta 2023 a jej ústredný slogan je „Nerozhoduj za mňa“. Cieľovou skupinou sú najmladší voliči vo veku od 18 do 25 rokov a Slováci žijúci v zahraničí.

„Približne dve tretiny okolo 65-66 % oprávnených voličov deklaruje buď vysoký, alebo vyšší záujem zúčastniť sa volieb. Čo je ale rozdiel oproti minulým voľbám, je že meriame nižší záujem a ochotu mladších ľudí, predovšetkým prvovoličov a druhovoličov sa volieb zúčastniť, kde je pokles významný. Tým pádom je samozrejme mobilizovanejšia je tá stredná a staršia časť populácie,“ vysvetľuje Sociológ Martin Slosiarik.

V rámci kampane Nerozhoduj za mňa sme sa mladých účastníkov na trenčianskom letisku počas multižánrového festivalu Grape pýtali viacero otázok súvisiacich so septembrovými predčasnými voľbami. Mladí voliči nám v ankete prezradili, podľa čoho sa rozhodujú, komu odovzdajú svoj hlas, prečo chcú ísť voliť, ale aj to, čo by na Slovensku najradšej zmenili.

Otázky, ktoré sme kládli mladým voličom:

1. Si prvovolič/ka? Ak nie, koľkokrát si sa už zúčastnil/a volieb do NRSR?

2. Plánuješ ísť v septembrových predčasných voľbách voliť? A prečo?

3. Pri rozhodovaní, koho voliť, si vyberáš podľa programu, hodnôt alebo osobností v strane?

4. Čo by si na Slovensku zmenil/a, ak by si mal/a tú moc?

5. Ak to nie je tajné, koho budeš voliť?

Veronika (27)

Zdroj: Refresher/Daniel Mikolášik

Si prvovolička? Ak nie, koľkokrát si sa už zúčastnila volieb do NRSR?

Nie, chodím každý raz, odkedy mám 18 rokov a môžem voliť.

Plánuješ ísť v septembrových predčasných voľbách voliť? A prečo?

Áno, pretože mi záleží na našej krajine, aj napriek tomu, že už niekoľko rokov žijem v Londýne, ale veľmi rada by som sa sem jedného dňa chcela vrátiť. A chcem mať istotu, že sa vrátim do krajiny, kde sú rovnaké príležitosti pre všetkých a ľudia si môžu dovoliť žiť rovnako ako v západných – vyspelejších štátoch s bežným platom. Takže áno, budem voliť zo zahraničia.

Pri rozhodovaní, koho voliť, si vyberáš podľa programu, hodnôt alebo osobností v strane? Podľa osobností by som nepovedala, program tiež nebudem klamať, že si čítam celý od A po Z, ale určite si pozriem nejaké diskusie, ich vyjadrovania k určitým spoločenským témam a budem sa rozhodovať podľa toho, ktoré hodnoty sa spájajú s mojím presvedčením.

Ktorú oblasť by si na Slovensku zmenila, ka by si mala tú moc?

Školstvo. Pretože to si myslím, že je na Slovensku vo veľmi zlom stave a preto je aj ten odliv mozgov zo Slovenska, čo sa posledné roky čoraz viac rieši. Naše školstvo nemá takú úroveň ako v zahraničí a ani študentom neponúka motiváciu študovať. Učitelia sú platovo veľmi poddimenzovaní a tým pádom znechutení, a potom sú znechutení aj žiaci. Je to začarovaný kruh. Do slovenského školstva by sa malo dostať viac peňazí, aby boli učitelia lepšie ohodnotení.

Ak to nie je tajné, koho budeš voliť?

PSko.

Jaroslav (24) a Tereza (26)

Zdroj: Refresher/Daniel Mikolášik

Ste prvovoliči? Ak nie, koľkokrát ste sa už zúčastnili volieb do NRSR?

Jaroslav: Nie, mám za sebou už jedny parlamentné voľby.

Tereza: Nie, bola som už dvakrát.

Plánujete ísť v septembrových predčasných voľbách voliť? A prečo?

Jaroslav: Určite áno, pretože táto krajina potrebuje konečne zmenu k lepšiemu. Myslím si, že je dôležité vyzvať k voľbám hlavne mladých ľudí a nenechávať to v rukách staršej generácie, pretože práve mladá generácia je tá cieľová a formujúca, pre ktorú by sa táto krajina mala posúvať.

Tereza: Určite, pretože mať možnosť voliť a nevyužiť ju, je veľká hlúposť. A hlavne keď máme takúto príležitosť len raz za pár rokov.

Pri rozhodovaní, koho voliť, si vyberáte podľa programu, hodnôt alebo osobností v strane?

Jaroslav: Hlavne podľa hodnôt a programu.

Tereza: Určite mix všetkých týchto aspektov, ale ak by som mala vybrať len jeden, tak hodnoty danej strany.



Ktorú vec či oblasť by ste na Slovensku zmenili, ak by ste mali tú moc?

Jaroslav: Asi hlavne inteligenčnú hladinu národa.

Tereza: To, aby nám naše mozgy neodchádzali do zahraničia na stálo, ale aby sa vracali naspäť na Slovensko, lebo keď všetci šikovní a vzdelaní ľudia odídu, nikam sa nepohneme.



Ak to nie je tajné, koho budete voliť?

Jaroslav: Progresívne Slovensko.

Tereza: Pravdepodobne SaS, ale ešte nie som stopercentne rozhodnutá.

Borivoj (27)

Zdroj: Refresher/Daniel Mikolášik

Si prvovolič? Ak nie, koľkokrát si sa už zúčastnil volieb do NRSR?

Nie, do parlamentu som volil už dvakrát.

Plánuješ ísť v septembrových predčasných voľbách voliť? A prečo?

Áno, pretože je to moja občianska povinnosť a myslím si, že by to malo byť povinné. Ľudia by sa mali zaujímať o politiku.

Pri rozhodovaní, koho voliť, si vyberáš podľa programu, hodnôt alebo osobností v strane?

Program je prvoradý. Vždy pred každými voľbami si čítam celý program politických strán.

Čo by si na Slovensku zmenil, ak by si mal tú moc?

Menej rodinkárstva na Slovensku. Aby sa na vybrané miesta dostávali odborníci a nie len vďaka konexiám.

Ak to nie je tajné, koho budeš voliť?

Je to tajné.