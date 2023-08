Čávo so slaninou, mŕtvolný zápach, bomba aj zrušený headliner. Festival Hip Hop Žije oslavuje 10 rokov, zaspomínaj si na začiatky

Sleduj dokument o najsilnejšom hip-hopovom festivale.

Skladbu Hip Hop ┼Żije nahrala skupina H16 pred viac ne┼ż 10 rokmi. A pr├íve ona in┼ípirovala organiz├ítorov najv├Ą─Ź┼íej ─Źesko-slovenskej hip-hopovej udalosti, ktor├ş h─żadali n├ízov pre pripravovan├Ż festival.

ÔÇ×U┼ż sme mali ├şs┼ą von s promom a grafikou, ale nemali sme n├ízov. U┼ż sme boli tro┼íku z├║fal├ş,ÔÇť zaspom├şnal si na za─Źiatky┬á├║spe┼ín├ęho festivalu Marko ┼áebesta. ┼Że sa slov├í dnes u┼ż ikonickej skladby bud├║ oz├Żva┼ą v r├┤znych k├║toch Slovenska e┼íte ─Ćal┼í├şch 10 rokov, vtedy tipoval len m├ílokto. V┼íetci ale vedeli, ┼że to bude ve─żk├ę.

Tento rok sa kon├í u┼ż 10 ro─Źn├şk festivalu Hip Hop ┼Żije. Pri tejto pr├şle┼żitosti sa organiz├ítori rozhodli pripravi┼ą takmer hodinu a pol dlh├Ż dokument├írny film. M├í┼í tak jedine─Źn├║ pr├şle┼żitos┼ą nahliadnu┼ą do z├íkulisia festivalu. Spolo─Źne s organiz├ítormi a interpretmi si zaspom├şna┼í na jeho za─Źiatky, vtipn├ę aj n├íro─Źnej┼íie momenty a siln├ę ro─Źn├şky. Dozvie┼í sa, ako prebiehal ├║plne prv├Ż ro─Źn├şk, a ak├ę probl├ęmy museli organiz├ítori rie┼íi┼ą.┬á

ÔÇ×Chv├ş─żu sme prem├Ż┼í─żali, ─Źi ten festival v├┤bec vznikne. Lebo dva t├Ż┼żdne do eventu a ten pozemok vyzeral hrozne. Tam boli stromy, kde mal by┼ą stage, diery. Na jednom mieste bol dos┼ą m┼Ľtvoln├Ż smrad a nevedeli sme tam n├íjs┼ą ani ┼żiadnu ma─Źku, tak sme prem├Ż┼í─żali nad hoci─Ź├şm, ke─Ć┼że je to tak├ę od─żahlej┼íie miesto,ÔÇť prezradili Boris Marhansk├Ż a Yanko Kral. ÔÇ×Zrazu sme pri┼íli o headlinerov, nemali sme pozemok. Fakt to bolo kritick├ę a to, ─Źi ten festival bude, tak sme t├Ż┼żde┼ł pred t├Żm na sto percent nevedeli,ÔÇť┬ázaspom├şnal si na prv├Ż ro─Źn├şk Boris Marhansk├Ż. V roku 2013 mal na festivale vyst├║pi┼ą┬áamerick├Ż raper Prodigy zo skupiny Mobb Deep, kv├┤li svojej krimin├ílnej minulosti sa v┼íak na Slovensko nedostal. Napriek tomu bol prv├Ż ro─Źn├şk festivalu Hip Hop ┼Żije nezabudnute─żn├Ż.┬á

Vo filme uvid├ş┼í aj Kaliho, Separa, Majka Spirita, Petra Panna ─Źi Rytmusa. Aj oni si pred kamerou zaspom├şnali na najsilnej┼íie momenty festivalu. Cel├Ż dokument┬án├íjde┼í na┬ástreamovacej platforme Voyo.

Hip Hop ┼Żije nekon─Ź├ş

┼á─żahaj├║ce plamene, najv├Ą─Ź┼íie men├í ─Źesko-slovenskej rapovej sc├ęny a tis├şce fan├║┼íikov. 10 narodeniny na Zlat├Żch Pieskoch sa niesli vo ve─żkom ┼ít├Żle s najsilnej┼í├şm line-upom. Show od┼ítartoval┬áDJ Spin, nasledovali Kali, Tina, Majk Spirit,┬áMoja Re─Ź, publikum rosk├íkal aj┬áAlan Mur├şn. Na p├│diu nech├Żbal ani Momo a Pil C. Vrcholom cel├ęho festivalu bol ve─żkolep├Ż koncert legend├írneho┬áKontrafaktu.

Na Zlat├Żch Pieskoch sa v┼íak legend├írny festival neskon─Źil. U┼ż 18. augusta si m├┤┼że┼í vychutna┼ą atmosf├ęru festivali Hip Hop ┼Żije na Duchonke. Na p├│diu to odp├ília hviezdy ako Kontrafakt, Kali, Gleb, Moja Re─Ź, Radikal Chef a Majk Spirit.

L├şstok na Hip Hop ┼Żije 2023 Duchonka k├║pi┼í za 29,90 eura. K dispoz├şcii boli aj VIP l├şstky, s ktor├Żmi si si mohol dopria┼ą extra z├í┼żitok. Z├íujem o ne bol ale tak├Ż ve─żk├Ż, ┼że s├║ moment├ílne vypredan├ę. Ofici├ílny predajca Ticketportal v┼íak na svojich str├ínkach informuje, ┼że sa tento stav m├┤┼że e┼íte zmeni┼ą.┬á

┼áiesty ro─Źn├şk festivalu Hip Hop ┼Żije Duchonka sa uskuto─Źn├ş v are├íli┬áDuchonka Hr├ídza a potrv├í do nedele 19. augusta. Okrem nadupan├ęho line-upu je pripraven├Ż bohat├Ż sprievodn├Ż program.┬áNasledova┼ą bude Hip Hop ┼Żije Ostrava, ktor├Ż vypukne 26.8. Te┼íi┼ą sa m├┤┼że┼í na men├í ako Ektor, Yzomandias & Nik Tendo, Separ, Kali & Peter Pann, Majk Spirit, PTK ─Źi Radikal Chef.┬á