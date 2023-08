Megan Fox vydáva zbierku poézie, ktorá rozpráva o mužských hriechoch. Pekní chlapci sú jedovatí, píše hviezda

„Tieto básne boli napísané v snahe odstrániť chorobu, ktorú vo mne zakorenilo mlčanie. Celý svoj život som strávila udržiavaním tajomstiev mužov, bolí ma telo z toho, že som niesla váhu ich hriechov,“ vyjadrila sa Megan.

Na zoznam celebrít, ktorým na trhu pristane vlastná kniha, pribúda Megan Fox. Klasickú biografiu však od slávnej herečky nečakaj. Podľa CNN má byť jej knižným debutom práve básnická zbierka s názvom „Pretty Boys are Poisonous“ (v preklade Pekní chlapci sú jedovatí). Nadchádzajúca novinka má byť dostupná už 7. novembra tohto roka, takže ak patríš do fanúšikovskej základne Megan, nezabudni si poznačiť do diára. Poézia hviezdy bude súčasne vydaná aj ako audiokniha pod záštitou Simon & Schuster Audio.

„Tieto básne boli napísané v snahe odstrániť chorobu, ktorú vo mne zakorenilo mlčanie. Celý svoj život som strávila udržiavaním tajomstiev mužov, bolí ma telo z toho, že som niesla váhu ich hriechov,“ vyjadrila sa Fox.

„Moja sloboda žije na týchto stránkach a dúfam, že moje slová môžu inšpirovať druhých, aby si vzali späť svoje šťastie a svoju identitu tým, že využijú svoj hlas na odhalenie toho, čo bolo pochované, ale nie zabudnuté, v temnote,“ dodáva.

Podľa oficiálnych informácií má svetová hviezda fanúšikom odhaliť svoj skazený humor prostredníctvom srdcervúcej a temnej zbierky, ktorá obsahuje viac ako 80 básní. Tie sa predovšetkým zameriavajú na to, ako sa prispôsobujeme ľuďom, ktorých milujeme aj za cenu straty svojho skutočného ja.

Megan momentálne prežíva svoja azda najmedializovanejší „on and off“ vzťah so spevákom Machine Gun Kelly, s ktorým randí od roku 2020. v období 2010 až 2021 bola vydatá za hviezdu Beverly Hills, 90210, Briana Austina Greena, s ktorým má troch synov. Či obaja partneri patria do Meganinej kategórie pekných, ale jedovatých chlapcov je zatiaľ otázne, no nie vylúčené.

Hoci sa hviezda o knihe informovala len včera, 9. augusta, predobjednávky spôsobili, že na Amazone je kniha už teraz bestsellerom. Momentálne je jednotkou v kategórii „bohaté a slávne biografie“ a „milostné básne“ a zároveň je na 31. mieste v celkovo 100 najlepších knihách.

Na úspech Megan zareagoval aj Machine Gun Kelly, keď na Instagrame komentoval: „som na teba hrdý.“ Či si celebritnú novinku zaobstaráš, nám nezabudni dať vedieť v ankete nižšie. Mäkkú väzbu si môžeš zakúpiť už za 12,69 eur.