Najdesivejšie jazero sveta: vraj je plné duchov, na jeho dne sú zvyšky mesta, kde popravovali černochov. Utopilo sa tu už 700 ľudí

Predtým než mesto Oscarville skončilo pod vodou, belosi prenasledovali a popravovali jeho obyvateľov tmavej pleti. Na dne jazera môžeš nájsť okrem zabudnutých budov aj mnohé neoznačené hroby ľudí, ktorí sa stali obeťami rasizmu.

Dawnsonville, Georgia 1958. – „Splish, splash I was takin’ a bath, bum, bum, bum...“ zastrčeným klubom sa ozýva najnovší hit od Bobbyho Darina, zatiaľ čo Delie a Susie skáču do rytmu, čo im dych stačí. Vlnia sa uprostred parketu.



Očami ich zvádzajú desiatky mládencov. Hoci nejde o vychýrený klub, cez víkendy je plný zábavychtivej mládeže. Nie preto, že by bol obľúbený, ale preto, že je v Dawnsonville jediný.



Tamojší muži nikdy nemajú problém pridať sa do tanca k dievčatám. Práve naopak, do klubu sa chodia nielen zabaviť, ale „loviť“ ich. Delie a Susie však vysielajú silné signály podčiarkujúce ich sebavedomie a nezáujem o iných návštevníkov. Prišli sa pobaviť len ony dve a tak to aj zostane.



Klub uprostred noci stíchne, no dievčatá sú stále vo švungu. Nasadnú preto do Susinho sedanu, dotlčeného, no stále pojazdného fordu, a vydajú sa za dobrodružstvom do neďalekého mesta. Kráľovné parketu sa menia na cestné pirátky. Čiernymi pneumatikami znásilňujú asfaltku pri každom prudkom brzdení.



Zaparkujú na najbližšej čerpačke a natankujú doplna. Namiesto toho, aby za palivo zaplatili, skočia do auta a plnou parou vyrazia ďalej.



Križujú iba dva roky otvorený most nad jazerom Lanier, keď ich zachváti panika. Netrvá to dlho – len pár sekúnd, kým neovládateľný ford preletí cez zvodidlá a pristane na hladine. Klesá na dno. Vodička Susie Roberts a jej parťáčka Delia May Parker nemajú šancu uniknúť smrti.



O rok a pol neskôr. – Jerry D. Jackson ako obvykle popíja pivo na brehu jazera a čaká, kým mu prvá ryba skočí na návnadu. Vychutnáva si výhľad na obrovské jazero, keď v diaľke zazrie, ako sa na jeho hladine vznáša veľký objekt. Vezme do ruky ďalekohľad a strasie ho od hrôzy. Rozbehne sa do prvého bufetu v okolí, kde majú telefón, a privolá políciu so slovami, že zazrel mŕtve telo.



Koronerovi, ktorý dostane za úlohu vyslobodiť mŕtvolu z vody, sa naskytne veľmi nepríjemný pohľad. Nafúknutému telu chýbajú dva prsty na ľavej nohe a horné končatiny plávajúce na hladine sú od zápästia odseknuté. Buď ruky od tela oddelili ešte zaživa, alebo si na nich pochutnali sumce. Nečudo, že zohavené telo nedokáže identifikovať.



Rybár Jackson sa po tomto zážitku celé mesiace nevrátil k jazeru. Bežne však v krčme počúval, že z jeho brehov zahliadli podivuhodné veci. Hovorili o mladej nevinnej žene v modrých šatách, ktorá sa údajne prechádzala po moste nad jazerom. S rukami odseknutými od zápästia vraj zamávala už nejednému vodičovi, ktorý prefrčal okolo.

Spomínali tiež siluetu dievčaťa. Duch sa podľa nich zjavoval každú noc uprostred jazera a pomaly plával po jeho hladine. Tieňová postava si pred seba svietila len lampášom a mŕtvymi očami hľadela do čiernej vody, akoby v nej hľadala svoju minulosť, svoj život.

O rôznych siluetách, tieňoch a duchoch mŕtvych slečien z jazera šepkali domáci až do roku 1990. Vtedy policajní potápači objavili na dne jazera ford z 50. rokov. Za volantom vraku sa nemo vznášali pozostatky Susie Robertsovej. Práve vďaka tomuto nálezu mohol koroner definitívne identifikovať aj telo nájdené o tri desaťročia skôr ako telo Delie May Parkerovej.

Od 90. rokov už vraj duše mladých rebeliek nevystupujú v strašidelných historkách o jazere, no spomínajú sa iní duchovia. Duchovia ľudí, ktorých miesta posledného odpočinku sa ocitli pod hladinou, keď jazero umelo vytvorili stavebníci. Pod vodou totiž upadajú do zabudnutia ruiny mesta Oscarville – budovy, ulice, ale aj cintoríny s neoznačenými hrobmi.

Odhliadnuc od duchárskych legiend, medzi ktoré patrí aj táto opísaná portálom Retailer, môže v ľuďoch vyvolať strach aj fakt, že sa v jazere od jeho vzniku datovaného do roku 1956 utopilo doposiaľ 700 ľudí. Spojenie týchto legiend a faktov vytvára v ľuďoch dojem, že je prekliate.

Ešte predtým než sa podrobne pozrieme na jeho históriu a presvedčíme sa, či za početnými úmrtiami naozaj stojí vyššia sila, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť podobný obsah môžeme len vďaka našim predplatiteľom. S ich podporou sme napríklad mohli rozlúsknuť záhadu Elisy Lamovej a strašidelného hotelu Cecil či najväčšiu slovenskú záhadu Mesačnej jaskyne. Ak sa naša séria článkov venovaná záhadám páči aj tebe, podporiť ju môžeš vstupom do klubu Refresher+.

Nezhody a kontroverzie

Zamotaný a desivý príbeh v pozadí jazera Lanier sa začína v roku 1956, keď prišiel americký armádny zbor inžinierov s nápadom presťahovať Oscarville. Na jeho mieste mala vzniknúť priehrada.