Herný svet je v šoku. Baldur’s Gate 3 valcuje Steam. Môže prekonať aj Starfield?

Štúdio Larian (Divinity séria) vydáva po šiestich rokoch vývoja rozsiahlu RPG hru Baldur’s Gate 3 na PC. Na PS5 vyjde 6. septembra, no dovtedy už bude možno kultom. Od vydania na PC titul hrá súčasne na STEAM-e takmer 500-tisíc hráčov (celkové predaje budú oveľa väčšie) a ide o najhranejšiu singleplayerovú hru súčasnosti a celkovo tretiu najhranejšiu hru vôbec (pred ňou sú len Counter Strike a DOTA).

Nadšení sú aj recenzenti. Tí nemali dostatok času na plnohodnotné zrecenzovanie, keďže kompletné prejdenie hry zaberie okolo 100 hodín. Úvod hry ich však nadchol a titul oslavujú ako jednu z najlepších RPG posledných rokov.

Baldur's Gate 3 might just be the best D&D experience there's ever been. Our review: https://t.co/eey6DdGTe3 pic.twitter.com/gwI2XoFypV