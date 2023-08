Škoda modernizuje modely Scala a Kamiq. Budú mať dynamickejšie krivky, sériové LED svetlá a väčšie displeje

Kompaktný hatchback aj najmenší crossover značky prichádzajú s faceliftom.

Spoznávame modernizovanú podobu modelov s platformou MQB-A0. Ide o model Scala a crossover Kamiq, ktoré patria medzi najpredávanejšie vozidlá na našom trhu. Budú mať športovejšie ladené nárazníky, upravenú masku a vynovené svetlomety – Scala aj Kamiq majú premiérovo nielen LED svetlomety, ale zároveň za príplatok aj Matrix-LED technológiu.

Scala tak vďaka novým, užšie tvarovaným svetlám so špecifickým svetelným podpisom pôsobí dynamickejšie, jemnou zmenou však prešla aj grafika zadných LED svetiel. Upravený je aj zadný nárazník, veko batožinového priestoru má nový nápis Škoda, zatiaľ čo do ponuky sa začlenili nové 16" až 18" disky. Vizuálne najatraktívnejšia je verzia Monte Carlo, ktorá okrem naozaj rozmernej panoramatickej strechy pridáva čierne detaily a efektné 18" disky Ursa. Rovnaké štylistické zmeny evidujeme aj v prípade modelu Kamiq, ktorý dostal robustnejšie tvarované nárazníky a po novom rozdelené predné svetlá až do 3 segmentov – pás denného svietenia, užšie hlavné svetlá a napokon štandardne dodávaný pás LED hmlových svetiel.

Zmeny neobišli ani interiér, kde obe novinky vsádzajú na nové ekologickejšie materiály, ktoré vzišli z recyklovaných surovín. Nový je panel príplatkovej automatickej ventilácie Climatronic, kde došlo k úprave jednotlivých tlačidiel, čím bola zlepšená ergonómia. Oba vynovené modely majú už v základe 8" digitálne budíky a 8,25" displej infotainmentu, vecou voliteľnej výbavy je však možné tieto obrazovky zväčšiť na 10,2" a 9,2". Facelift následne pridáva nové asistenčné a bezpečnostné prvky či modernejšie USB-C vstupy.

V závislosti od zvoleného balíka je možné siahnuť po navýšení svetlenej výšky o 15 milimetrov, zatiaľ čo verzie Monte Carlo sú, naopak, štandardne vybavené zníženým podvozkom o 15 mm pre Scalu a 10 mm pre Kamiq. Pod kapotou naďalej evidujeme výhradne benzínové motory, ktoré sú k dispozícii v troch výkonnostných stupňoch. Na výber je 5-stupňová alebo 6-stupňová manuálna prevodovka, respektíve 7-stupňový automat DSG, poháňané sú pritom vždy len predné kolesá.