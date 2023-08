Dominique Alagia: Ľudia mi písali, že moja existencia je zbytočná a mala by som sa zabiť (Rozhovor)

Vyspovedali sme jednu z popredných českých influenceriek.

Dominique Alagia má len 18 rokov, no patrí medzi najznámejšie influencerky v Česku. Na Instagrame ju sleduje 340-tisíc ľudí, na TikToku má vyše 826-tisíc followerov. Napriek tomu, že má rozbehnutý vlastný biznis a množstvo záľub, chcela by si po novom vyskúšať aj zápas v čoraz populárnejšej českej bojovej organizácii Clash of the Stars.





Len pred nedávnom totiž vyzvala herečku Terezu Taliánovú, priateľku českého influencera Tadeáša Veselého. Pre Refresher okrem iného prezradila, prečo ju láka bitka v klietke, či trénuje bojové športy, ale tiež to, ako vníma kritiku na film Cool Girl, v ktorom si zahrala jednu z hlavných postáv.



Zaspomínala si aj na šikanu na škole a zverila sa nám o tom, prečo ju pôsobenie v Superstar prinútilo na istý čas prestať so spevom.

Zdroj: Archív Dominique Alagia

V Česku patríš medzi najznámejšie influencerky, no na Slovensku ťa možno ešte tak veľa ľudí nepozná. Ako by si sa ty sama predstavila nášmu čitateľovi? Kto je Dominique Alagia?

Už niekoľko rokov sa venujem influencingu, taktiež spievam a po novom už aj hrám. Mala som rolu vo filme Cool Girl.

K tomu sa ešte dostaneme, zabudla si však povedať, že máš tiež vlastnú značku parfumov s názvom Alagia, takže ťa vlastne môžeme označiť aj za podnikateľku. Plánuješ v budúcnosti rozšíriť biznis?

Práve teraz túto značku rozvíjame, len je to dlhší proces, keďže nové produkty treba testovať. Chcem, aby boli stopercentné. Treba k tomu rôzne certifikáty a podobne. Okrem parfumov by som čoskoro chcela pridať do ponuky aj skin care produkty.





Zdroj: Archív Dominique Alagia

A čo oblečenie?

To zatiaľ nemám v pláne, možno v budúcnosti.

Pred nedávnom si sa vrátila z mesačného pracovného pobytu v Los Angeles. Môžeš priblížiť, čo si tam robila?

Išla som tam cez firmu EF, ktorá organizuje rôzne výmenné pobyty. Bola som tam tri týždne vedúcou českej skupiny. Bolo to komplikované v tom, že som nemala úplne čas sa venovať práci doma, ale veľmi som si to užila.





Zdroj: Archív Dominique Alagia/Katka Hrušková

Bola si tam prvýkrát? Aký máš odtiaľ najkrajší zážitok?

Bola som tam prvýkrát a priznám sa, že som od LA čakala troška viac. Napriek tomu to bolo krásne, i keď niektoré miesta by som nikomu neodporučila.