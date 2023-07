Môžeš otehotnieť počas sexu vo vode a čo ti hrozí na pieskovej pláži? 6 otázok a odpovedí o sexe v jazere, v mori či na piesku

Sex na verejnosti – teda v jazere, vo vodnej nádrži, v bazénoch či na plážach – je na Slovensku nelegálny. No je nám jasné, že niektorí ho majú. A keď už, tak bezpečne. Tu sú odborné rady, ako na to.

K horúcim letným láskam často patria aj horúce letné radovánky v prírode. Hoci nás popkultúra presviedča, že sex na pieskovej pláži alebo v jazere je nádherný, vyžaduje si to trošku plánovania a hlavne vedomostí, aby ste obaja ostali zdraví. Zisťovali sme, aké riziká so sebou prináša sex pod vodou, či je možné z neho otehotnieť, ako sa dá chrániť pred pohlavnými infekciami a čo robiť, ak sa ti piesok dostane do vagíny.

Podobné intímne témy, ktoré bývajú v spoločnosti tabu, rozoberáme v Refresheri s rešpektom a bez hanby. Povieme ti bez okolkov výhody a aj riziká rôznych sexuálnych aktivít a expertov a expertiek sa pýtame otázky, ktoré sa ty hanbíš položiť. Pre viac takýchto článkov klikni sem. V práci môžeme pokračovať len s podporou našich predplatiteľov, pridaj sa aj ty do klubu Refresher+.

Zdroj: 20th Century Studios/z filmu Romeo and Juliet

Môžem mať sex vo vode?

Áno, môžeš. Pri voľbe miesta na kúpanie sa však riaď aktuálnymi odporúčaniami hygienikov.

Plochy, ktoré sú nevhodné na kúpanie, sú určite nevhodné aj na penetráciu, pri ktorej sa všetko vo vode dostane dnu, či už do vagíny, alebo do análu.

Anketa: Máš už skúsenosť so sexom vo vode? Áno 🌊 Nie 👀 Áno 🌊 55 % Nie 👀 45 %

Gynekologička Kamila Žižková varuje najmä pred pobytom v stojatej vode alebo v rybníkoch a iných vodných plochách, ktoré nie sú určené na plávanie. „Tieto vody môžu byť plné mikroorganizmov, ktoré by mohli spôsobiť ťažkosti v oblasti intímnych partií. V zakalených vodách alebo bahenných jazierkach sex vôbec neodporúčam.“

Nepostačí ti ani trik, ktorý sa občas medzi ženami šíri ako dobre mienená rada: preventívne použitie tampónu. Ten jednoducho nasiakne – vodu a aj mikroorganizmy.

🚩 Síce sex vo vode vieš mať bezpečne, či je aj legálny, je celkom iná otázka. Akákoľvek sexuálna aktivita na verejnosti je na Slovensku nelegálna. To zahŕňa kúpaliská či bazény v akvaparkoch.

Môže mi sex vo vode ublížiť?