FOTO: Domček na strome nájdeš pri Modre uprostred dubového lesa vo výške 6 metrov. Nachádza sa v ňom aj „escape room“

Domček v korunách stromov stojí vďaka poľsko-slovenskému páru. Ania pre Refresher prezradila, že ich s manželom inšpiroval americký program. Nechceli však postaviť na strome taký „luxusný“ dom. Cieľom bolo spojenie s prírodou.

Domček medzi stromami vo výške šesť metrov nájdeš v Modre v prírodnej lokalite Harmónia. V dubovom lese stojí vďaka poľsko-slovenskému páru, ktorý miluje malé stavby obklopené majestátnou vonkajšou plochou, v ktorej hrá sama príroda tú najhlavnejšiu rolu. Jednoduchý interiér navrhli manželia spoločne, domček si dali postaviť aj preto, že „netradičné“ miesto si vyžadovalo ruku profesionálov, špeciálne ošetriť sa museli aj stromy. Domček v korunách stromov obľubujú najmä zahraniční návštevníci, štyri ženy z Tokia v ňom dokonca oslavovali Silvester.

„V oblasti Harmónia sme už 17 rokov. Za naším domom je členitý pozemok, je to skôr čistý les s dubmi. Ten priestor využívali len naše psy, aby mali kde behať. S mužom máme veľmi radi malé domčeky, tie klasické tiny housy. V istom čase sme sledovali Animal Planet. Natrafili sme tam na program TREE HOUSE MASTERS. Tie domčeky staval chlapík Peter Nelson, ktorý tým doslova žil. Naše myšlienky viac a viac smerovali k tomu, že si ho postavíme tiež. Na tej ploche sa vlastne nič iné ani nedá stavať, ten terén je veľmi zložitý,“ hovorí pre Refresher Ania.

Majiteľka ďalej približuje, že sama dokonca kontaktovala ľudí v Amerike, ktorí pracujú na spomínanom programe. Inšpiráciu si, samozrejme, zobrali, no tvrdí, že podobné domy tam vyzerajú inak, pretože ľudia sú tam náročnejší. Oni sa držali hesla „v jednoduchosti je krása“ a nechceli do prírodného prostredia veľmi zasahovať. „V Amerike to vyzerá tak, ako keby len preniesli klasický dom na strom. Má všetko vybavenie, dokonca aj bar. Mne sa to moc nepáči. Chceli sme domček, kde sa dá bývať a ľudia budú čo najviac spojení s prírodou“, dodáva.

Zdroj: Archív: OAK TREE HOUSE

Ako sa stavia domček v 6-metrovej výške?

Manželia si na stavbu sami netrúfali. Oslovili firmu, ktorú museli dlhšie hľadať. Nakoniec našli architekta, ktorý pracuje rovnakou metódou ako Peter Nelson v Amerike. „Najskôr sme oslovili českú firmu, ale ich návrh sa nám nepáčil. Používali na strechu syntetické palmové listy. To sa nám hodilo skôr k oceánu, do lesa nám to nepasovalo. Pátrali sme ďalej a našli sme architekta v Poľsku. Bolo to zaujímavé, pretože pracoval rovnakou metódou ako Peter Nelson z Ameriky. Funguje to tak, že sa dávajú šrauby do stromu. Niekomu sa môže zdať, že je to veľký zásah do prírody. Je to to isté, ako keď máte šraub v kosti alebo v zube. Strom si naň zvykne. Musí to byť dobre zafixované, nesmie tam byť vzduch. Pracuje sa so špeciálnymi šraubami,“ hovorí.

Celá realizácia trvala páru pol roka. Keďže pracovníci prichádzali z Poľska, čas projektu sa predĺžil, no majitelia s architektmi komunikovali nonstop. Spolu hľadali riešenia a nápady. Hostia sa nemusia báť ani zimy, pretože domček je navrhnutý tak, aby slúžil celoročne. Je zateplený, funguje elektrina, teplo vytvára infrapanel. WC je suché, nachádza sa vonku spolu s umývadlom s vodou, ktorá sa napúšťa zo špeciálnej nádoby. Celý interiér si pár navrhol svojpomocne. Na prízemí sa nachádza rozťahovací gauč, v izbe je veľký matrac. Domček je ideálny pre dvoch, majitelia túžili skôr po väčšej terase.

Manželia mysleli aj na ľudí, ktorí sa budú báť, keď sa domček vplyvom vetra začne hýbať. „Pred pár rokmi sme preto vytvorili vonku malú izbu, voláme ju ‚escape room‘. Je tam matrac, poličky aj svetlo. Mysleli sme na to, že sa hostia môžu cítiť nekomfortne, keď sa začne dom hýbať. Takže sa tam môžu schovať,“ dodáva Ania.

Z domčeka a okolitej prírody sú fascinovaní aj zahraniční turisti

Pobyt v korunách stromov navštívili turisti z 38 štátov. Medzi nimi napríklad ľudia z Nového Zélandu, Kanady či Austrálie. „Je to pre nás s mužom veľmi príjemné. Aj my milujeme cestovanie a konečne sa môžeme s niekým porozprávať po anglicky. Čo bolo veľmi vtipné a milé, bola návšteva štyroch žien z Tokia. Oslavovali tu Silvestra,“ spomína na milé zážitky Ania.

Zahraničná klientela domček navštevovala najmä pred covidom. Majitelia sa vždy s úžasom hostí pýtali, prečo navštívili práve Slovensko. Muži zo Saudskej Arábie priznali, že sú z našej prírody uchvátení. Fascinujú ich lesy, stromy a všadeprítomná zeleň.

Poľsko-slovenský pár pracoval s rozpočtom, ktorý si najskôr stanovil. Ania hovorí, že projekt vyšiel lacnejšie aj preto, že domček stavala firma z Poľska. „Tým, že to nerobila firma z Česka alebo zo Slovenska, bolo to lacnejšie. To však neznamená, že to nie je kvalitné. Domček vám urobí každý stolár, no ide tam hlavne o uchytenie, to je veľká veda a my sme našli naozaj odborníkov. Stavali sme to v roku 2017, keby sme to stavali dnes, bolo by to asi o dvojnásobok drahšie,“ smeje sa Ania.