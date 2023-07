KVÍZ: Dokázal by si zachrániť topiaceho sa kamaráta? Otestuj sa!

Ak nemáš poruke žiadne záchranné koleso, lano ani dostatočne dlhý konár, ktorým by si mohol topiacemu sa pomôcť z brehu, a musíš za ním skočiť do vody, akým spôsobom by si ho mal vytiahnuť?

Vysvetlenie

Topiaci sa aj slamky chytá – to znamená, že ak by sa ťa dokázal chytiť, v panike by ťa mohol spolu so sebou stiahnuť pod vodu. Preto ho, pochopiteľne, musíš uchopiť zozadu a začať ho ťahať na breh.