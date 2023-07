Nová Miss Holandska sa narodila ako biologický chlapec. 22-ročná Rikkie je prvou transrodovou kráskou obhajujúcou titul

Na porotu vraj zapôsobil jej silný príbeh a jej „jasná misia“.

Holandská súťaž krásy prepísala históriu. Prvýkrát po 94 rokoch fungovania Miss Nederland získala korunku transrodová súťažiaca. 22-ročná Rikkie Valerie Kollé sa narodila ako chlapec, avšak v mladom veku podstúpila tranzíciu a zmenu pohlavia. Na porotu vraj zapôsobil jej silný príbeh a jej „jasná misia“, píše SkyNews.

Holandsko bude reprezentovať tento rok aj na svetovej súťaži krásy Miss Universe. Ak by vyhrala, stala by sa tiež prvou svetovou misskou v histórii. Finále holandskej súťaže krásy sa uskutočnilo v meste Leusden. Rikkie si prevzala korunku krásy a gratuláciu od samotnej Miss Universe 2022 – Američanky R'Bonnie Gabrielovej.

„Keď som bola malý Rik a priznala som sa, že som trans, nebolo to pre všetkých ľahké a tiež som tým trpela. Dúfam, že vďaka svojmu odhodlaniu a sile vnesiem do spoločnosti zmenu. Viem lepšie ako ktokoľvek iný, aké to je cítiť sa sama a nebyť obklopená len pozitívnymi myšlienkami,“ povedala trans modelka.

Ide o druhú transrodovú súťažiacu v histórii miss súťaže a vôbec prvú výherkyňu. Okrem nej sa na súťaže krásy v roku 2018 predstavila španielska trans modelka Angela Ponce. Transrodovým ženám umožnili súťažiť v miss už od roku 2012.