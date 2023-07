Grape ohlásil WARM-UP: Atmosféru pri vatre si užiješ bez telefónu, na párty sa dostane len 2 000 ľudí

Máš už svoje vstupenky na deň festivalu navyše?

Nevieš sa dočkať, kedy konečne vypukne Festival Grape a najradšej by si na letisko prišiel hneď zajtra? Tento sen ti síce splniť nevieme, no vieme, ako sa na festival dostaneš o deň skôr. Pre prvých 2 000 návštevníkov je totiž pripravený warm-up VATRA, ktorý mal minulý rok obrovský úspech. S kúpou vstupenky dlho neváhaj, väčšina už je totiž predaná. Slovenskí hudobníci zahrajú svoje aj zahraničné hity v unplugged verziách a ty si môžeš zaspievať s nimi. Zaznejú staré „táborákové“ hity aj nestarnúce melódie, ktoré všetci poznáme.

Mená účinkujúcich budú zverejnené už čoskoro, no minuloročná skúsenosť hovorí jasne. VATRA ťa rozpáli a naladí na festival. „Kto nezažil, nevie, kto zažil, chce zažiť znova,“ znie hlavné motto warm-upu. Ak si zažil, iste súhlasíš. Ak si nezažil, pozri si video alebo si prečítaj našu reportáž. Minulý rok to bolo vážne veľké.

Nespoliehaj sa na to, že ti kamoši pošlú fotky alebo videá. Nepošlú. Pred zahájením budú totiž všetky mobily uschované do špeciálnych vrecúšok, aby si návštevníci mohli nerušene vychutnať prítomný moment. Hoci budeš mať mobil celý čas vedľa seba, ani raz nebudeš mať nutkanie vrecúško rozbaliť. Len tak sedieť pod hviezdami, popíjať obľúbený drink a pospevovať si známe melódie. To chceš.

Prihoď si k lístku na Grape vstupenku na warm up, nech sa ti ujde miesto. Podmienkou je mať okrem lístku na warm-up aj lístok na celý Grape. Cena za extra festivalový deň je len 15 eur, tak nečakaj. Navyše, ak sa do areálu festivalu dostaneš už vo štvrtok, budeš si môcť chytiť lukratívne stanové miestečko. To ti ostane na celý víkend. Ak dorazíš autom, zaparkovať môžeš na ktoromkoľvek voľnom mieste.

K dispozícii bude jedlo, alko aj nealko nápoje. Proste nefalšovaná garden party pri ohni. Tak príď. O 16:00 sa otvára stanové mestečko a parkovisko, o 19:00 areál. Začiatok programu je plánovaný na 20:30, kedy prebehne slávnostné zapálenie Vatry. Nasledovať bude hudba, zábava a neopakovateľná atmosféra, ktorá sa ponesie celým festivalom.