Sem sa zmestia všetky peniaze, ktoré ti ostanú po letných festivaloch. Mikroskopická kabelka Louis Vuitton je tenká ako vlas

Veľkosť kabelky je menšia ako špendlíková hlavička, jej detaily uvidíš len pod mikroskopom. Bežný smrteľník si ju však nekúpi, novinka od MSCHF bude dostupná na exkluzívnej aukcii Just Phriends sale, ktorú zriaďuje aukčný dom Pharella Williamsa.

Brooklynská umelecká a mediálna spoločnosť MSCHF sa od roku svojho založenia 2018 stihla presláviť množstvom kontroverzných a virálnych produktov. Po mohutných červených topánkach inšpirovaných rozprávkou Astro Boy prichádza MSCHF s mikroskopickou a takmer neviditeľnou verziou známej kabelky Louis Vuitton OnTheGo.

Pýtaš sa, aká malá a aká „mikro“? Až taká, že sa do nej zmestia všetky peniaze, ktoré ti ostanú po letných festivaloch. No teraz vážne. Novinka od MSCHF s dizajnom Louisa Vuittona má rozmery približne 657 × 222 × 700 mikrometrov. Podľa Highsnobiety je produkt dokonca neporovnateľný so špendlíkovou hlavičkou, ale zato sú jeho rozmery podobné ľudskému vlasu.

Mikroskopickú kabelku si bežný smrteľník nekúpi. Ocitne sa na exkluzívnej aukcii aukčného domu Pharella Williamsa. Zdroj: MSCHF

Aj napriek tomu sa však MSCHF podarilo na kabelku dostať priam dokonalý a detailný monogram LV. Keďže kabelka bude vopred namontovaná pod digitálny mikroskop, jej nový a „šťastný“ majiteľ bude mať možnosť užiť si tie najmenšie detaily.

Horúca novinka, ktorú určite ocenia všetci milovníci „dobrých investícií“, bola špeciálne vytvorená na nadchádzajúcu aukciu Just Phriends sale, ktorú pre aukčný dom Pharell Joopiter (založený Pharellom Williamsom) pripravila Sarah Andelman. „Pharell miluje veľké klobúky, tak sme mu spravili neuveriteľne malú kabelku,“ vyjadril sa obchodný riaditeľ spoločnosti MSCHF Kevin Wiesner.

Samotnú kabelku, ako aj detaily vrátane monogramu uvidíš len pod mikroskopom. Zdroj: MSCHF

Mikroskopická Louis Vuitton kabelka tak bude predstavená popri ostatných exkluzívnych produktoch vyrobených výlučne na spomínanú aukciu Just Phriends sale. Na zozname nechýba značka Chanel, Richard Mille, KAWS aj Louis Vuitton, hoci sa tím MSCHF novinám The New York Times zdôveril, že od Vuittona nedostal schválenie na výrobu mikroskopickej kabelky.

Ako podotkol portál Highsnobiety, napriek virálnosti a technickej náročnosti nebude zrejme okolo mikroskopickej kabelky Louis Vuitton taký veľký hype, ako bol okolo červených nadrozmerných kreslených čižiem, ktoré predstavili vo februári tohto roka. Jediným dôvodom je práve limitovaná dostupnosť a to, že si kabelku nebudeš môcť zakúpiť na online distribučných platformách. Predstavme si však, že by kabelka jedného dňa predsa len na trhu vyšla. Zaradila by sa do tvojho šatníka?