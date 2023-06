Kanye West čelí ďalšej žalobe: Fotografke ukradol fotku a použil ju bez povolenia, ona tým vraj prichádza o zárobok

Raper Ye čelí ďalšej žalobe, tentokrát zo strany fotografky Michaely Efford. Tá v žalobe tvrdí, že Ye jej fotku použil bez povolenia, čím Efford prichádza o peniaze. O prípade informuje Hypebeast.

V súdnom spore ide konkrétne o fotografiu jednej z editoriek magazínu Vogue Gabrielly Karefa-Johnson. Ye ju zdieľal spolu s posmešným komentárom o jej vkuse v roku 2022 uprostred pálčivej debaty o nevhodnosti tričiek s nápisom White Lives Matter.

Kanye West mocks fashion editor Gabriella Karefa-Johnson after she criticized him for wearing a ‘White Lives Matter’ shirt alongside Candace Owens. pic.twitter.com/NNHFHxeZwg