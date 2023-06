Na diskotéku v nedeľu ráno len tak nezabudneš. Poď si vychutnať Morning disco by Otto spolu s nami

Tancovať v nedeľu predpoludním s kávou alebo drinkom v ruke? To chceš. Navyše, táto Morning disco by Otto bude oficiálnou afterparty festivalu Ženy víno funk.

Veríme, že Morning disco by Otto už poznáš. Ak nie, naprav to čo najskôr, diskotéku počas raňajok musíš zažiť aspoň raz v živote. Fráza „ráno robí deň,“ v tomto prípade naberá úplne nový rozmer. Bistro Otto! ti prináša netradičný koncept diskoték v predpoludňajších hodinách a Refresher pri tom opäť nebude chýbať. K rannej káve a croissantu si môžeš dopriať aj viac než mimózu. Čerešničkou na torte je live šou známych DJ-ov.

Toto je jeden z tých eventov, ktorý musíš vyskúšať na vlastnej koži. Naladiť sa do rannej disco atmosféry ti pomôžu aj naše fotky a videá. Rýchlo napíš kamošom, že máte nedeľný program, pretože najbližšia Morning disco by Otto bude už tento víkend 11. júna od 10:30 do 15:00. Ranná diskotéka je sama o sebe celkom „extra“ event, no túto nedeľu to ešte viac okoreníme. Táto Morning disco by Otto bude oficiálnou afterparty festivalu Ženy víno funk. Tvoje ráno roztancuje Otec Mirec a jeden špeciálny hosť, ktorý príde tiež priamo z festivalu. Meno ti však neprezradíme, budeš sa musieť o tom presvedčiť na vlastné oči. Čo ti zatiaľ môžeme sľúbiť je, že sa potešíš.

Ženy víno funk je benefičný guestival v prostredí pezinských vinohradov. Tento ročník už bude piaty v poradí. Organizátorom sa ho podarilo vypredať za 96 hodín. Zo sobotného festivalu to môžeš rovno zaparkovať na Grösslingovej 26. Ak ti tento rok lístky na festival ušli, nevadí, na Morning disco by Otto si s kamošmi vítaný aj tak.

Párty sa síce začína až o 10:30, ale odporúčame ti si svoje miestečko chytiť oveľa skôr. V bistre Otto! ti pred párty naservírujú skvelé raňajky či kávu. Čo na to hovoríš? Začneme spoločné nedeľné ráno dobrou párty?