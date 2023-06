KVÍZ: Slnko, zábava a ty. Odpovedz na otázky a zisti, aký letný vibe si pôjdeš tento rok

#SummerVibes: Stačí niekoľko klikov a dozvieš sa, aká letná aktivita sa k tebe hodí najviac a nemala by chýbať na tvojom zozname.

Spievajú o ňom v love songoch a na tento moment čakáme celý rok. Zbieranie nových zážitkov a nadšenie z neznámeho kráča s príchodom letnej sezóny ruka v ruke. Pripravili sme pre teba krátky kvíz, ktorého výsledok ti napovie, aký letný zážitok sa najlepšie hodí k tvojej osobnosti. Bude to bohémska zábava, adrenalínová aktivita alebo dobrodružný výlet? Nech už pôjdeš kamkoľvek, vyskúšaj si so sebou pribaliť osvieženie v podobe ľadovej kávy NESCAFÉ Barista Style. Táto novinka je zabalená v malej plechovke, takže sa ti bez problémov zmestí do tašky alebo do vrecka mikiny. Len ju pred cestou nezabudni dobre vychladiť.

O svoje letné zážitky sa môžeš podeliť aj na Instagrame. Ak ti bude spoločnosť robiť aj ľadová káva NESCAFÉ Barista Style, nezabudni pod príspevok vložiť hashtagy ako #kava, #nescafe, #baristastyle či #leto2023.

NESCAFÉ Barista Style si môžeš kúpiť v štyroch príchutiach – americano, cappuccino, latte a karamel. Takýto nápoj sa ti bude hodiť najmä vo chvíľach, keď budeš mať chuť na niečo studenšie než bežnú šálku kávy alebo si budeš chcieť svoju dávku kofeínu vychutnať po ceste a oceníš praktické balenie.

V Nescafé si všimli, že dopyt po ľadových kávach rastie, a preto chceli portfólio svojich produktov vylepšiť. Nová receptúra bola vytvorená na základe požiadaviek spotrebiteľov – menej cukru, krémovejšie mliečne varianty a verzia bez mlieka. „Príchuť cappuccino, latte a americano sú klasika, ktorú sme nechceli vynechať. Na spestrenie sme na trh uviedli karamelový variant, ktorý je trendy,“ vysvetľuje Zuzana Spurná, Brand Managerka značky NESCAFÉ.

Ak patríš medzi vegánov alebo mlieko nemôžeš piť, verzia NESCAFÉ Barista Style Americano je práve pre teba. Je to mierne osladená čierna káva bez obsahu mlieka. Výrobcovia pri všetkých verziách použili kávové zrná z Indonézie a Vietnamu, ktoré prešli stredným pražením. Nájdeš ju napríklad na vybraných čerpacích staniciach či v Kauflande.

NESCAFÉ Barista Style ťa počas horúcich dní príjemne osvieži a v prípade potreby ti „dobije baterky“. Na čo budeš potrebovať energiu, zistíš vo vyhodnotení kvízu. Aká aktivita sa k tebe hodí najviac a nemala by chýbať na tvojom zozname? Povedz nám niečo o sebe a my ti odporučíme letnú zábavu na mieru.