Nové série The Last of Us a Euphorie vyjdú až v roku 2025. HBO ich nechce uponáhľať a pre Joela chystá armáda clickerov

Šéfka HBO prezradila, prečo bude čakanie na nové série populárnych seriálov také dlhé.

Šéfka dramatických seriálov HBO Francesca Orsi poskytla magazínu Deadlinerozhovor, v ktorom sa vyjadrila aj k budúcim sériám Euphorie a The Last of Us. Zlou správou je, že skôr ako v roku 2025 ich neuvidíme.

Obe série boli v počiatočnej fáze výroby, ktorú zastavil stále prebiehajúci štrajk scenáristov. The Last of Us by však s najväčšou pravdepodobnosťou nestihlo rok 2024 ani bez štrajku. Tvorcovia seriálu pred štrajkom písali scenár a robili kasting pre nové postavy.

Herci údajne robili konkurzy na základe videoherných scén, podľa ktorých seriál nakrúcajú, keďže scenár pre druhú sériu nebol hotový. Orsi v rozhovore prezradila, že v druhej sérii bude oveľa viac scén s clickermi.

Skôr ako v roku 2025 nedorazí ani tretia séria Euphorie. Tvorcovia seriálu doteraz pracovali na minisérii The Idol, ktorú HBO Max začne vysielať už 4. júna.

Približne trojročné čakanie na ďalšie príbehy z prostredia stredoškolákov spôsobí ako štrajk, tak aj fakt, že hlavná hviezda Zendaya je veľmi vyťažená, pričom natáčanie seriálu trvá niekoľko mesiacov bez väčších prestávok.