Umelkyňa fotí svojich milencov kamerou umiestnenou vo vagíne. Pozri sa na unikátnu sériu intímnych momentov

Fascinujúce snímky fotografky Dani Lessnau majú rozboriť hranicu medzi hmotným a nehmotným svetom.

Fotografka Dani Lessnau zachytila ​​unikátnu sériu intímnych momentov so svojimi milencami. Vyfotila ich totiž miniatúrnou kamerou umiestnenou vo svojej vagíne. Podľa slov autorky snímky skúmajú „unikátnu schopnosť tela byť zároveň známe a neznáme, erotické i fyziologické“. Okrem toho je nevšedný vznik fotografií spôsobom, ako erotiku a telo zobraziť v „podivnom priestore medzi dohľadom a intimitou“.

Séria s názvom extimité zachytáva z perspektívy Daniinho tela telá jej súčasných aj minulých milencov i sexuálnych partnerov. V galérii nižšie nájdeš výber niekoľkých snímok z celého diela. V kompletnej podobe ho nájdeš na oficiálnych stránkach Dani Lessnau.

„Interakcia dvoch ľudí sa odohráva v súkromnom priestore, zachytávam ju pomocou dierkovej kamery, ktorú som umiestnila do vagíny a namierila ju smerom von. Použitím dlhej expozície som film vystavila aj pohybu dychu a vnútorností. Perspektíva filmu ako materiálu je v priamom rozhovore s polohou kamery,“ komentuje dielo autorka.

Podľa jej opisu fotografie zachytávajú proces spolupráce, keď sa človek „stáva zraniteľným a vzdáva sa kontroly“. Na fotografiách si môžeš všimnúť, ako sa svetlo odráža od tela muža a dostáva sa do tela umelkyne. „Výsledný obraz je skúmaním vzájomného prelínania vnútra a zvonku, a to ako z hľadiska fyzickej energie, tak aj formy a psychologického vzťahu,“ opisuje Dani.

Upozorňuje však, že nejde iba o inverziu pojmov „vonkajšie a vnútorné“. Snaží sa zobraziť rozpad pevných definícií oboch slov tým, že na fotkách splýva jedno s druhým a ich významy sa neustále vyvíjajú. Fotografie tak podľa nej nezostávajú iba vo vizuálnom priestore, prípadne priestore tela, ale vytvárajú medzi nimi už neoddeliteľnú dynamiku.

Inšpiráciu na sériu vraj Dani získala od inej fotografky Ann Hamilton, ktorá snímky zhotovovala cez ústa. Zariadenie, ktoré si umiestnila do vagíny, si Dani vyrobila sama z minikamery a prázdneho obalu od filmu. Muži, ktorých na túto kameru zachytávala, vraj o fotení vedeli a súhlasili s ním.

Telo ako médium

Dani Lessnau je umelkyňa, ktorá sa vo svojich dielach snaží o zachytenie svojej vlastnej „hypersenzibilizačnej praxe“. Svoje telo vníma ako médium v ​​neustálom vzťahu. V Daniiných dielach často nájdeš somatické hry a určitú „kooperáciu“ medzi hmotným a nehmotným, prípadne viditeľným a neviditeľným. Okrem extimité stojí napríklad za plastickým dielom Shadowshemen, ktoré ukazuje „vláknité obrami“ – telá obchodujúce s liečivými kúzlami. Ukážku nájdeš na tomto odkaze.

„Lessnau sa zaujíma o komplikovanie zvyklostí konvenčného vnímania obklopujúceho potešenie, liečenie a tvorivosť a opiera sa do priestorov, kde sa zdanlivo paradoxy vzájomne obklopujú a pretvárajú. Cudzie a známe, nežné a erotické, špecifické a abstraktné, silné a zraniteľné, to všetko sa prekladá a mutuje,“ píše o sebe na svojom webe.

V súčasnosti žije v Brooklyne. Vyštudovala International Center of Photography na Bar Collage, kde získala titul MFA, a pokračuje magisterským štúdiom akupunktúry a čínskej bylinnej medicíny na Pacific College of Health and Science.