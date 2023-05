VIDEO: Lionel Messi sa ospravedlnil PSG. Je mi ľúto, čo som spravil, hovorí Argentínčan po ceste do Saudskej Arábie

Argentínsky futbalista Lionel Messi sa ospravedlnil za svoju kontroverznú cestu do Saudskej Arábie. Výlet, ktorý podnikol bez povolenia Paríža Saint-Germain, si vyžiadal ostrú kritiku fanúšikov a majster sveta sa dočkal aj dvojtýždňovej suspendácie.

Vo videu, ktoré publikoval na Instagrame, povedal, že mu je ľúto, čo spravil a čaká na rozhodnutie klubu. Jeho cesta vraj bola súčasťou kontraktu vyslanca pre cestovný ruch v arabskej krajine a nemohol ju zrušiť. Ospravedlnil sa hráčom a organizácii, vynechal však fanúšikov, ktorých časť sa podľa CNN netají ostrou kritikou jeho postoja.

