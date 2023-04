Rodičia zabili svojho syna pri exorcizme, väzniť ho pomáhali aj súrodenci. Súd rodinu zbavil viny, lebo konali s dobrým úmyslom

26-ročný muž sa počas údajného posadnutia správal veľmi agresívne. Pohrýzol svojho otca a vyhrážal sa, že si odreže penis.

Vo svete sa odohralo obrovské množstvo desivých prípadov s nadprirodzenými okolnosťami. Medzi top 10 jednoznačne patrí aj príbeh rodiny Ifeových žijúcej v severnom Londýne, ktorá pri nevydarenom exorcizme usmrtila jedného zo svojich členov.

Sled desivých udalostí odštartovalo zvláštne správanie 26-ročného Kennedyho Ifea. Muž sa začal cítiť zle a sužovali ho horúčky, čo by nebolo nič neobvyklé. Starosti jeho rodine však robili najmä Kennedyho vyjadrenia. Tvrdil im totiž, že cíti vo svojom žalúdku vajce pytóna alebo iného hada. Podľa povier práve had symbolizuje prítomnosť démonickej bytosti. Aby toho nebolo málo, počas viacerých epizód odriekal cez metafory svoju vernosť k Antikristovi.

Podivné správanie muža nezostalo len pri slovách a začal byť voči svojim blízkym agresívny. Rodičia a piati bratia sa v presvedčení, že je posadnutý démonom, rozhodli namiesto lekárov obrátiť na cirkev a v domácom prostredí vykonať rituál vyháňania diabla. Exorcizmus pod vedením jeho vlastnej rodiny sa nakoniec stal Kennedymu osudným.

Úspešní kresťania

Rodina Ifeových pochádza z obzvlášť dobrých spoločenských pomerov. Ako píše portál Evening Standard, ide o rodinu s nigerskými koreňmi žijúcu v severnom Londýne v dome za viac ako milión eur.

Bez ohľadu na veľkosť majetku môžeme hovoriť o Ifeových ako o študovaných a inteligentných ľuďoch. Portál DailyMail totiž píše, že hlava rodiny, v čase tragédie 64-ročný Kenneth, bol profesorom a konzulantom Ekonomického spoločenstva západoafrických štátov. V rámci svojej práce radil britskej vláde a niekoľkokrát sa stretol so samotnou kráľovnou.