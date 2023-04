8-ročný chlapec v Jasnej narazil do skalnej prekážky, musel zasahovať vrtuľník.

OK

OK

Do nemocnice museli chlapca previezť záchranári vrtuľníkom.

Pri lyžovačke si iba 8-ročný chlapec spôsobil úraz hlavy a hrudníka. V lyžiarskom stredisku Jasná na modrej – turistickej – zjazdovej trati vo veľkej rýchlosti vrazil do skalnej prekážky, informovali o nehode horskí záchranári.

„Horskí záchranári chlapca ošetrili a nabalili do vákuového matraca. Bol transportovaný na Priehybu, kde ho prevzala do svojej opatery posádka leteckých záchranárov z Banskej Bystrice,“ priblížili. Chlapca previezli do nemocnice na vyšetrenia.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.