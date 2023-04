Archeológovia z Česka hlásia úžasný nález. Takto vyzeral boj Slovanov s kresťanmi z Veľkej Moravy, tvrdia o nezvyčajnom pohrebisku

OK

Českí archeológovia našli v obci Modrá v okrese Uherské Hradiště nezvyčajný nález. Tri ľudské kostry objavené na území Veľkej Moravy v nich vzbudzujú podozrenie, že môže ísť o prvú bitku medzi pohanskými Slovanmi a kresťanmi z Veľkej Moravy na tomto území, informuje Česká televízia.

Najviac archeológov zaujala kostra uložená uprostred ďalších dvoch tiel. Objíma totiž konskú hlavu, s ktorou bola pochovaná. „Je to situácia, s ktorou sa bežne vôbec nestretávame. Skôr by som povedala, že to je niečo veľmi zvláštne,“ okomentoval nález archeológ Luděk Galuška.

Odborníci sa domnievajú, že by v tomto prípade mohlo ísť o pozostatky pohanského kňaza. Indíciou je pre nich práve kostra hlavy koňa. Kôň bol pre pohanov posvätným zvieraťom, často prítomným pri rituáloch a posvätných obradoch.

Rozmáhajúce sa kresťanstvo pohanské praktiky vrátane uctievania zvierat rázne odmietalo. „Zrejme nastal konflikt, pri ktorom kresťania pohanov usmrtili. Pred smrťou boli určite súdení. Kôň musel byť ako prostredník utratený spoločne s nimi,“ vysvetľuje Galuška.

Ostatky z náleziska následne prenesú do Ústavu Anthropos. Ich podrobné preskúmanie bude trvať ďalšie mesiace.

