Spojenie umenia najlepších barmanov sveta a michelinských kuchárov zažiješ už čoskoro v centre Bratislavy

Bratislava bude hostiť Mirror Hospitality Expo 2023. V centre si vďaka tomu užiješ špičkové gastro vďaka najlepším barmanom sveta a michelinským kuchárom.

Ak patríš medzi fajnšmekrov, ktorí si nenechajú ujsť žiadnu príležitosť vychutnať si skvelé drinky a fine dining, potom si píš do kalendára termín 19. až 23. máj. Bratislava bude totiž v tomto čase hostiť najlepších barmanov sveta, ku ktorým sa pridajú aj špičkoví michelinskí kuchári. Všetci pripravia fantastické drinky a jedlo, ktoré ochutnáš na novom špeciálnom podujatí Mirror Hospitality Expo 2023 v bratislavskom Mirror bare (Carlton Hotel). Organizátori chcú prepojiť slovenskú a svetovú gastronomickú komunitu a odprezentovať to najlepšie, čo profesionáli ponúkajú.

„Chceme prezentovať Bratislavu a samozrejme aj celé Slovensko ako úžasnú gastronomickú destináciu a chceme ukázať všetko, v čom sme dobrí a v čom dokážeme robiť svetovú prácu. A že máme čo ponúknuť hosťom doma, ale aj v zahraničí, nám ukážu a dokážu aj Slováci, ktorí pracujú po celom svete a ktorí k nám prídu práve na náš event. Aj takouto formou chceme k nám prilákať viac turistov,“ hovorí Peter Marcina, ktorý zastupuje organizátorov podujatia.

Peter Marcina z Mirror baru hotela Carlton, ktorý je jedným z organizátorov. Zdroj: Mirror bar

Prídu Slováci, ktorí prerazili vo svete

Mirror Hospitality Expo v hoteli Carlton ti ponúkne množstvo zaujímavostí. Okrem stánkov s jedlom a nápojmi, ktoré sa budú nachádzať v priestore pred hotelom na Hviezdoslavovom námestí, dostanú možnosť prezentovať sa zástupcovia najlepších barov na svete.

Už teraz sú známe prvé mená, ktoré ukážu svoje zručnosti. Bude medzi nimi napríklad Martin Siska, regionálny riaditeľ barov siete hotelov Rosewood v Londýne a Európe, v ktorých buduje prekrásne bary na mieru. K nemu sa pridá Marián Beke, ktorý sa niekoľkokrát stal jedným z najlepších barmanov sveta a je tiež majiteľom jedného z najkrajších a najlepších barov v Londýne. Nebude chýbať Martin Hudák, ktorý je spolumajiteľom Maybe Group v Sydney, ktorá vlastní niekoľko svetovo úspešných barov a Maroš Dzurus, jeden z držiteľov The World's 50 Best Bars s jeho barom Himkok v nórskom Osle. Toto ocenenie má už päť rokov po sebe.

"Všetkých sme do Bratislavy zavolali aj preto, aby sme ukázali, aké je dôležité medzi sebou spolupracovať. Preto sme sa rozhodli, že hosťom Mirror Hospitality Expo nebudeme ponúkať zážitky len v našom bare, ale zapojíme do podujatia viaceré známe a skvelé prevádzky po celom meste. A pôjdeme aj za jeho hranice. Sme vinársky kraj a hneď tu za rohom máme Malokarpatskú vinohradnícku oblasť," hovorí Peter Marcina. So vstupenkou na vybrané podujatia Mirror Hospitality Expo sa dostaneš aj do vinárstiev napríklad na Devíne, v Modre alebo na zámku Šimák v Pezinku.

Interiér Mirror baru Zdroj: Mirror bar

Jedinečná mapa aj bohatý program

Aby si sa vedel zorientovať, kde čo bude, pripravili organizátori aj originálnu gastronomickú Mapu Bratislavy. Tá ponúkne prehľad prevádzok a eventov, na ktorých sa môžeš zúčastniť. Aby však nešlo len o jednorazovú aktivitu, už teraz barmani a zástupcovia prevádzok rozmýšľajú, ako túto mapu v blízkej budúcnosti premeniť na jednoduchú aplikáciu. Každý návštevník, ale aj obyvateľ mesta by si ju tak mohol stiahnuť a vždy dostať aktuálne informácie o gastronomických podujatiach, či ponuke tých najlepších reštaurácií a barov.

Okrem spoznávania barmanského sveta ťa čaká aj séria vzdelávacích prednášok a masterclassov, ktoré odprezentujú špeciálni hostia. Ich cieľom je vzbudiť záujem o nové zážitky a umožniť získať najnovšie a najlepšie poznatky z tohto odvetvia. Keďže tieto aktivity budú v interiéri a kapacita miestností je obmedzená, budeš potrebovať vstupenku na daný deň alebo sa môžeš rozhodnúť zakúpiť si vstup aj na celý víkend. Potom si len rezervuješ miesto cez web a môžeš si vychutnať nezabudnuteľné zážitky. Barmani a špičkoví kuchári ťa na mieste zapoja priamo do deja, ponúknu ti degustácie a vytvoria pre teba interaktívne zážitky. K tomu všetkému nebudú chýbať ani súťaže a prezentácie, ktoré budeš môcť sledovať vďaka neuveriteľnej zostave barmanov z celého sveta. Ak miluješ gastronomický a barmanský svet, na vlastnej koži zažiješ to, na čo si sa doteraz mohol len pozerať.

Interiér Mirror baru. Zdroj: Mirror bar

Ako prilákať mladých do gastra?

Celý sektor trpí po posledných ťažkých rokoch nedostatkom, či nezáujmom mladých ľudí pracovať v reštauráciách a baroch. A Mirror Hospitality Expo chce zmeniť aj pohľad mladých ľudí a ukázať im, že gastro sektor vie byť inšpiratívny a ponúka perspektívne pracovné miesta. Mladí a úspešní Slováci pôsobiaci v gastre doma aj v zahraničí sú skvelým príkladom toho, ako sa to dá.

V piatok čaká na študentov stredných hotelových škôl medzinárodná súťaž krajín V4. Okolité krajiny totiž riešia rovnaké problémy ako my a preto organizátori nepozvali len zástupcov tých najlepších barov, ale aj tých najšikovnejších študentov. „Neviem si predstaviť nič, čo by mohlo študentov motivovať viac. Snažili sme sa postaviť program tak, aby aj oni mohli sledovať tých najlepších a po súťaži sa s nimi porozprávať a získať nenahraditeľné skúsenosti,“ hovorí Peter Marcina.

Organizátori Mirror Hospitality Expo chcú aj týmto nápadom pozdvihnúť úroveň slovenskej gastronómie, kultúry a pripraviť pre návštevníkov a turistov nezabudnuteľný gastronomický event. Už teraz sa tak môžeš tešiť na májové svetové zážitky v srdci Bratislavy. Ak chceš vedieť viac, sleduj Instagram a všetko podstatné sa čoskoro dozvieš aj na novom webe Mirror Hospitality Expo.