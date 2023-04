Spýtaj sa rodičov a starých rodičov na ich vkladnú knižku. Môžu na nej mať tisícky eur

Papierová vkladná knižka je zastaralý predchodca moderných spôsobov sporenia. Výhodnejší produkt už môžeš mať aj v bankovej apke.

Viac ako tristotisíc Slovákov má v najväčšej slovenskej banke založenú vkladnú knižku a na nej v priemere tritisíc eur s takmer nulovým úrokom. Dohromady je to až miliarda eur. Peniaze z vkladných knižiek pritom môžu zarábať. Vracajú sa terminované vklady a banka na nich dvíha úroky.

Aj tvojim starým rodičom sa oplatí úspory ešte viac zhodnotiť. Odpoveď je celkom jednoduchá. Stačí, ak im vysvetlíš, ako to funguje. „Babka, dedko, nemáš náhodou niekde vkladnú knižku? Skús pohľadať.“ Vkladná knižka je predchodca účtu, ktorý si vieš aj ty založiť v bankovej apke a sporiť si na ňom.

Prečo by mala babka alebo dedko vlastne pohľadať tú vkladnú knižku? Slováci majú takto uloženú až miliardu eur v najväčšej slovenskej banke. Pokojne to môžu byť aj tvoji starí rodičia. Niektorí ľudia majú vkladných knižiek dokonca viac a na nich majú peniaze, ktoré strácajú na hodnote.

Nejde o málo peňazí

Na jednej vkladnej knižke je v priemere tritisíc eur. Za tieto peniaze by si mohli kúpiť kvalitnú nízkoenergetickú práčku či iné spotrebiče, ktoré im ušetria peniaze.

Pritom sú aj takí, ktorí majú na nej oveľa viac. „Niektorí majú na vkladnej knižke aj niekoľko stoviek tisíc,“ hovorí Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.

Starým rodičom môžeš poradiť, ako môžu svoje našetrené peniaze ochrániť pred infláciou. Skutočnosť je totiž však taká, že tritisíc eur spred piatich rokov má dnes oveľa nižšiu hodnotu. „Len necelých 2300 eur,“ konštatuje Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne.

Zdroj: Pexels/Monstera

Vracajú sa termiňáky. Určite ich poznajú

Kým na vkladnej knižke našetrené peniaze neustále strácajú hodnotu a každý rok si môžu za nich kúpiť menej, na termiňáku sa dá stále zarobiť. Termínovaný vklad tvoji starí rodičia určite poznajú, ešte pred pár rokmi bol veľmi populárnym spôsobom sporenia. Banky ponúkali celkom atraktívne úroky. Ibaže v časoch „tlačenia“ peňazí, spadli úroky na nulu.

Ak sa tvoji starí rodičia rozhodnú vybrať peniaze z vkladnej knižky a dať ich v Slovenskej sporiteľni na „termiňák“, môžu mať úrok až do 2,5 percenta. Je to rozhodne viac ako na vkladnej knižke. Termínovaný vklad pritom môžu zrušiť kedykoľvek budú potrebovať. Neprídu ani o cent z vložených eur. V prípade, že svoje úspory vyberú predčasne, stane sa len to, že sa im nepripíšu úroky.

Nemal by si dlho váhať, takýto úrok dostanú iba tí, ktorí si prídu zrušiť vkladnú knižku a založia termiňák do konca mája. Daj si však pozor, zvýhodnený úrok dostanú tvoji starí rodičia len vtedy, ak si sami prídu zrušiť vkladnú knižku do pobočky banky a zároveň si založia termínovaný vklad.

Skús sa opýtať aj svojich rodičov. Možno aj oni majú vkladnú knižku, napríklad zdedenú, len ju nevedia nájsť. Na tieto peniaze majú nárok, len sa musia zastaviť v banke, kde im zamestnanci ochotne pomôžu.