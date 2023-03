Keby dostali Matovičovu odmenu 500 €, drvivá väčšina nerozhodnutých slovenských voličov by šla k urnám. Ukázal to nový prieskum

Nový nápad Igora Matoviča by mohol zásadne ovplyvniť výsledky septembrových parlamentných volieb. Odmena 500 eur by presvedčila až 84 % nerozhodnutých voličov, aby prišli k volebným urnám. Výsledky vyplývajú z prieskumu agentúry AKO pre Noviny.sk.

Podľa prieskumu by 65,8 % opýtaných volilo stranu, ktorú plánovali voliť, a to aj napriek 500-eurovej odmene. 20,1 % respondentov by išlo za odmenu voliť strany, ktoré im budú sympatické. Aj napriek odmene by nešlo voliť 8,1 % respondentov a 3,1 % by volilo stranu, ktorá odmenu navrhla. Z prieskumu vyplýva, že iba 0,2 % ľudí by do urny hodilo prázdnu obálku.

„Odmena by presvedčila hlavne voličov, ktorí zvyknú odpovedať, že nevedia, koho by v súčasnosti volili, z respondentov odpovedajúcich pri klasických preferenciách, že nepôjdu voliť, by odmena motivovala 40,3 %,“ informuje agentúra.

​​Agentúra AKO robila telefonický prieskum na vzorke tisíc ľudí starších ako 18 rokov. Prieskum realizovali v dňoch 7. až 13. marca 2023.

500 eur pre voliča

Predseda OĽANO a poslanec Igor Matovič navrhuje v novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva za účasť na tohtoročných voľbách 500 eur pre každého voliča. Rokovanie o návrhu sa začalo v parlamente v utorok 28. marca. Hlasovať o návrhu sa má v stredu 29. marca o 11.00 h.

Matovič chce na svoj návrh využiť zisk z ruskej ropy, ktorý majú slovenské rafinérie od nárastu cien po začiatku ruskej agresie na Ukrajine. „Ak len rafinéria Slovnaft zaplatí dohodnuté odvody, štátny rozpočet získa viac ako 400 miliónov eur,“ uviedol Matovič.

