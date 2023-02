Matovič oznámil, z čoho chce zaplatiť 500 € pre každého, kto príde voliť. Vysvetlil, že peniaze má priniesť „daň z vojny“.

OK

Šéf hnutia OĽaNO na tlačovej besede vysvetlil, akým spôsobom by financoval svoj miliardový návrh.

Predseda OĽaNO Igor Matovič dnes na tlačovej besede vysvetlil, akým spôsobom chce zabezpečiť finančné prostriedky potrebné na 500-eurovú odmenu pre voličov v najbližších parlamentných voľbách.

Na svoj návrh chce využiť zisk z ruskej ropy, ktorý majú slovenské rafinérie od nárastu cien po začiatku ruskej agresie na Ukrajine. „Ak len rafinéria Slovnaft zaplatí dohodnuté odvody, štátny rozpočet získa viac ako 400 miliónov eur,“ uviedol Matovič.

Berme to ako daň z vojny, hovorí

„Daň z vojny“, ako Matovič toto opatrenie nazýva, sa zaviedla už minulý rok. Štát v roku 2022 zdanil mimoriadny zisk z ruskej ropy sadzbou 55 percent. Tento zisk sa počíta na základe rozdielu medzi cenou svetovej ropy a cenou ruskej ropy. Jej cena od začiatku vojny na Ukrajine výrazne klesla, a tak ju rafinérie po spracovaní vedia predávať výhodnejšie.

Matovič na tlačovke vysvetlil, že najbližšie roky chce pokračovať v zdaňovaní rafinérií. Navrhuje preto zaviesť rovnakú daň aj tento rok, pričom jej sadzbu chce navýšiť na 70 percent. V ideálnom prípade by chcel daň zvýšiť až na 95 percent, ako to zaviedlo Maďarsko, no tento nápad mu zatiaľ neprešiel.

Vyhlásil, že ak spočíta, koľko peňazí vygeneruje táto daň z mimoriadneho zisku pre štátny rozpočet, náklady na 500-eurový príspevok za voľby by sa Slovensku mohli vrátiť do troch rokov.

Šéf hnutia OĽaNO zároveň dodal, že vyzýva poslancov strán Smer-SD, Hlas a SaS, aby prehodnotili svoje predošlé hlasovania a návrh na zdanenie mimoriadneho zisku rafinérií podporili.

Igor Matovič (OĽaNO) počas rokovania 78. schôdze parlamentu. Zdroj: TASR/Jakub Kotian

