Fínsko ťa naučí, ako byť šťastným. Organizuje 4-dňový zájazd, na ktorý sa môžeš zadarmo dostať aj ty

Najšťastnejšia krajina sveta chce ľuďom ukázať, čo je kľúčom ku šťastiu. Zistiť to môžeš aj ty sám, a to úplne zadarmo.

Fínsko sa už šiesty rok po sebe umiestnilo na prvom mieste v rebríčku World Happiness Report ako najšťastnejšia krajina sveta. O svoj kľúč ku šťastiu sa však chcú podeliť so svetom, preto sa rozhodli zorganizovať štvordňový zájazd pre 10 ľudí. Do tejto severskej, údajne veľmi šťastnej krajiny sa tak môžu dostať úplne zadarmo a získať recept na šťastie. Píše o tom NPR.

Okrem desiatich ľudí krajina umožní ďalším študovať „šťastie“ online. Chcú tak ostatným pomôcť nájsť a okúsiť fínsky stav mysle, pričom sa viac naučia napríklad o saunách a borovicových lesoch.

World Happiness Report alebo správa o svetovom šťastí hodnotí šesť faktorov, ktoré šťastie v krajine definujú. Patrí sem sociálna podpora, príjem, zdravie, sloboda, štedrosť a absencia korupcie. Aktuálny rebríček si pozri TU

Na otázku, prečo sú Fíni takí šťastní, pozná odpoveď Heli Jimenez, vrchná riaditeľka medzinárodného marketingu Business Finland. „Veríme, že naše šťastie pramení z úzkeho vzťahu s prírodou a nášho prízemného životného štýlu. Nie je to nejaký mystický stav, ale zručnosť, ktorú sa možno naučiť a používať ju,“ uviedla vo svojom vyhlásení.

Prezradila tiež, že pre skupinu desiatich vybrali najlepších koučov, jedno z najúchvatnejších letovísk vo Fínsku a skvelý čas na začiatku leta uprostred nádhernej prírody.

Zdroj: Pixabay/na voľné stiahnutie

Ako bude vyzerať rýchlokurz šťastia?

Kurz bude rozdelený do štyroch hlavných kategórií: jedlo a pohoda, zdravie a rovnováha, dizajn a príroda a životný štýl. Budú ich viesť dokopy štyria koučovia, ktorí sú odborníkmi v daných oblastiach.

Predbežne je naplánovaný v dátumoch od 12. do 15. júna. Šťastlivci majú byť ubytovaní v luxusnom rezorte Kuru vo fínskej oblasti Lakeland, obklopenom borovicovými lesmi a krásnym výhľadom. Každý účastník dostane vlastnú vilu s panoramatickými oknami, ktorým prislúcha aj súkromná sauna a spa.

Ak sa chceš na pobyt prihlásiť, musíš vyplniť online formulár a splniť výzvu na Instagrame alebo Tiktoku. Zadanie je jednoduché: vytvor obsah, ideálne video, v ktorom ukážeš, čo ťa vedie k presvedčeniu, že by v tebe mohol driemať neprebudený Fín. Takisto musíš vysvetliť, prečo chceš absolvovať štvordňový zájazd.

Do programu hľadajú spoločenských ľudí, ktorí sa zaujímajú o komplexnú pohodu a fínsku prírodu. Mal by si mať otvorenú myseľ a hovoriť anglicky. No a to najdôležitejšie, nesmie ti prekážať, že sa na teba počas pobytu bude pozerať kamera.

Účastníkom budú hradené všetky cestovné náklady aj náklady na ubytovanie. Jediné, čo musíš dodržať, je, že budeš súhlasiť s natáčaním a jeho následným zverejnením v reklame Visit Finland.