Prvá banka spustila pravidelné investovanie do ETF fondov

Inováciu budúcnosti prináša George od Slovenskej sporiteľne.

George a investovanie idú k sebe. Pravidelné investovanie priniesol už v minulosti ako jedna z prvých apiek priamo cez mobil. Teraz získal ďalšie bankové prvenstvo v digitálnych inováciách – do čoraz obľúbenejších ETF fondov už môžeš pravidelne investovať s Georgeom. Platí to pre viac ako 1,2 milióna ľudí, ktorí ho na Slovensku používajú. Títo ľudia majú vo svojich telefónoch najlepšiu slovenskú bankovú aplikáciu, pretože George nedávno získal cenu Top App Award od spoločnosti Byzkids.

Obľúbenosť investovania rastie

Slováci sú v investovaní čoraz skúsenejší. Kým v roku 2018 investovalo do fondov, cenných papierov či dlhopisov len 21 % Slovákov, vlani to bolo už takmer 30 %. „Investovanie do ETF fondov je určené skôr pre skúsenejších investorov. Ideálne je kombinovať rôzne typy investícií, pasívne nástroje ako ETF s aktívne riadenými podielovými fondmi rôzneho charakteru doplnené priamo dlhopismi či akciami. To všetko závisí od skúseností investora. Pravidelné investovanie môžeš dopĺňať jednorazovým. Napríklad, ak dostaneš odmeny v práci, vyhráš určitú sumu alebo zdedíš peniaze, je dobré, ak časť z nich môžeš presunúť na investičný účet,“ hovorí Monika Pálová, odborníčka na investovanie v Slovenskej sporiteľni.

Zdroj: Slovenská sporiteľňa

Ak sa pozrieme na investovane podľa pohlavia, pomer je mierne v prospech žien – 51 % verzus 49 %. Ak k tomu pridáme vek, v prípade mladých ľudí to neplatí. Viac investujú mladí muži. „Dôvodov je viacero, ženy v mladšom veku obmedzujú najmä nižšie príjmy v dôsledku starostlivosti o deti. V ich prospech sa to začína preklápať po štyridsaťpäťke, keď je už viac investoriek ako investorov,“ konštatuje Monika Pálová. Čas je pritom v investíciách kľúčový faktor, najmä pri pravidelnom investovaní. Čím dlhšie peniaze zarábajú, tým lepšie. Ideálny čas na investovanie je už okolo dvadsiatky.

Pasívna verzus aktívna správa

Hlavný rozdiel medzi ETF a podielovými fondmi je v ich správe. Spravidla platí, že každý podielový fond má svojho manažéra, ktorý ho riadi. Ide teda o aktívnu správu. ETF fondy sú však väčšinou riadené pasívne – kopírujú vývoj vybraných indexov. S nimi nemá skúsenosti ešte veľa Slovákov. Ak investujú do fondov, skôr vyberajú známejšie podielové. Vo svete už objem investovaných peňazí do ETF fondov pomaly dobieha objem v podielových fondoch, na Slovensku si na tento medzník ešte chvíľu musíme počkať.

Zdroj: Slovenská sporiteľňa

Minimálna výška pravidelnej investície je 50 eur a maximálna 5-tisíc. Poplatok pri nakúpe je 0,5 %. V Georgeovi si zatiaľ môžeš vybrať z dvoch možností: iShares Core MSCI World, ktorý kopíruje index svetových akcií, a iShares S&P 500 EUR Hedged, ktorý kopíruje index najlepších amerických akcií.