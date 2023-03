Progresívne Slovensko má už viac ako 15 %, ukázal nový prieskum. Fico by vyhral voľby, Pellegriniho nechal za sebou

Ak by sa parlamentné voľby konali teraz, Smer by predbehol stranu Hlas. Vyplýva to z prieskumu AKO pre reláciu TV Joj Na hrane. Strana Roberta Fica si v posledných týždňoch polepšila a Hlas predbehla o vyše 1,5 percenta. Smer by od voličov dostal 17,6 percenta hlasov, zatiaľ čo Pellegrini 16,1 percenta hlasov.

Na treťom mieste by sa vo voľbách umiestnila strana Progresívne Slovensko, ktorej preferencie výrazne narástli až nad 15 percent. Strana SaS skončila na štvrtom mieste s 8,1 percenta.

Podľa aktuálnych preferencií voličov by strany Sme rodina, Republika a KDH v parlamentných voľbách získali približne rovnaký podiel hlasov. Sme rodina s Republikou by dostali po 6,8 percenta, zatiaľ čo KDH sa na nich doťahuje so 6,7 percenta.

Novovzniknutí Demokrati dočasne povereného premiéra Hegera by spolu s OĽaNO bojovali na hranici zvoliteľnosti s približne 5 percentami. Do parlamentu by sa však podľa prieskumu AKO dostal iba Matovič, Heger by s Demokratmi zostal tesne pred bránami Národnej rady.

Smer-SD by podľa výsledkov prieskumu získal v parlamente 32 mandátov, Hlas-SD 30 a PS 28. SaS by mala 15 kresiel, Sme rodina, Republika a KDH zhodne po 12 mandátov. S deviatimi poslancami by bolo v parlamente OĽaNO.



Prieskum sa realizoval na vzorke 1000 respondentov v termíne od 7. do 13. marca.

