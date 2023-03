VIDEO: Prezidentka Čaputová si vystrelila z Andreja Babiša. Jej vtip ľudia ocenili potleskom a smiechom

Hlava štátu odpovedala na to, čo by spravila v prípade, že by české prezidentské voľby vyhral Andrej Babiš.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a novozvolený český prezident Petr Pavel spolu diskutovali na akcii Denníka N. Ako upozornil satirický portál Zomri, Zuzana Čaputová okrem iného reagovala na otázku, čo by spravila v prípade, keby voľby v Česku vyhral Andrej Babiš.

Hlava štátu tvrdí, že počas cesty do Prahy vychádzala z prieskumov, ktoré favorizovali Petra Pavla. Očakávala tak, že práve on bude víťazom českých volieb. Ak by však nakoniec prehral, prezidentka mala záložný plán.

„Cestou do Prahy vychádzali ďalšie prieskumy, ktoré to v podstate potvrdzovali. A pre prípad, že by sa to nestalo, Praha má množstvo krásnych miest, kam sa dá pozrieť,“ zavtipkovala slovenská prezidentka. Humornou odpoveďou, ktorou povedala, že by Andreja Babiša v prípade výhry nenavštívila, pobavila celé publikum. To ju odmenilo hlasným smiechom a dlhým potleskom.

