Veľké európske letiská dnes rušia stovky letov. Desaťtisíce cestujúcich majú obrovský problém

Štrajky zamestnancov nemeckých letísk si dnes vyžiadajú zrušenie stoviek letov v Berlíne, Hamburgu, Hannoveri a Brémach. Na štrajk, na ktorý doplatia desiatky tisíc cestujúcich, vyzval regionálny odborový zväz Verdi. Štrajkujúci chcú podľa denníka Washington Post poukázať na neúspešné kolektívne vyjednávanie o platoch za nočné a víkendové zmeny.

Len štrajk na berlínskom letisku si vynúti zrušenie 200 odletov a ovplyvní 27 000 cestujúcich.

Letisko v Hamburgu dokonca varovalo, že od nedele večer nevzlietnu žiadne lietadlá až do pondelka 23.00 h. Celkovo tu zrušia 123 odletov, čo ovplyvní 30 000 cestujúcich. Menej radikálny dosah bude mať štrajk na plánované prílety, ktorých zrušili len 50 zo 121.

