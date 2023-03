Eduard Heger: Na zníženie trestov za marihuanu už dozrel čas, na registrované partnerstvá ešte nie (Rozhovor)

Na pôde úradu vlády nás Eduard Heger privítal vyzdobený pripináčikom vo forme slovenského štátneho znaku, ktorý na chlopni saka vystriedal nedávno predstavené logo strany Demokrati. Slovenský premiér, ktorý sa do parlamentu dostal na kandidátke OĽaNO, sa netají veľkými ambíciami. Ako ich však chce dosiahnuť?

V rozhovore sa ho pýtame na mená a strany, s ktorými chce spolupracovať, ako chce dosiahnuť, aby mladí ľudia neodchádzali žiť do zahraničia, ako a či chce pomôcť LGBT+ ľuďom, čo vraví na dekriminalizáciu marihuany a aj to, ako chce bojovať s rastúcou podporou Putina a Ruska medzi Slovákmi.

Dnes ste súčasne poverený premiér, minister financií a zdravotníctva aj predseda strany Demokrati. Ako vás vlastne máme oslovovať?

Premiér. Závisí to však aj od témy. Najuniverzálnejšie slovo je asi predseda, keďže som predseda strany aj vlády.

Poberáte aj tri platy?

Nie.

Ako je to možné, keď máte tri funkcie vo vláde?

Podľa zákona poberám len plat predsedu vlády.

Igor Matovič na ostatnej tlačovej konferencii opäť zopakoval, že vznik strany Demokrati bol koordinovaný krok z jeho strany...

Nie. Nebol to koordinovaný krok.

Nikdy ste s ním nepreberali ani ideu vzniku novej strany?

Preberal som s ním, prirodzene, môj odchod z OĽaNO a osobne som mu aj doručil odhlášku zo strany. Až potom som odchod predstavil klubu a verejnosti. Igor Matovič vedel o mojom odchode aj ambíciách a vízii, ktoré som s ním otvorene komunikoval.

Túto víziu som však v sebe nosil už od vstupu do politiky. Aj ako opozičný politik som mal za priority slušnosť, odbornosť, spoluprácu a korektné vzťahy. Teraz v tom chcem pokračovať a rozvinúť to do veľkej vízie. Prišiel správny čas.

Hovoríte teda, že Igor Matovič bol s budovaním novej strany oboznámený, ale nekoordinoval ho?

Dá sa to tak povedať. V rokovaniach som bol vždy veľmi transparentný a verejne som ich komunikoval.

Zdroj: REFRESHER/Matúš Zeťák

Igor Matovič si však tú ideu pripisuje...

Sám hovorí, že nie je autorom Demokratov. Je to moja vízia a stojím si za tým.

Čo je vízia Demokratov?Naša vízia je založená na základných hodnotách demokracie, slobody, spravodlivosti, tolerancie, mieru a spolupráce. Chceme viesť politiku slušnosti, odbornosti, konštruktívneho dialógu a vzájomného rešpektu.

Doplnil by som, že ide o politiku premysleného poctivého postupu bez prekvapení, čomu zodpovedá aj plán obnovy, ktorý považujem za svoje dieťa, keďže sa zrodil na ministerstve financií.

Zo spolupráce ste vylúčili SNS, ĽSNS, Republiku, Smer aj Hlas. Skutočne veríte, že sa bude dať zostaviť vláda bez Hlasu?

Samozrejme. Inak by som do toho nešiel.

V takom prípade však bude vo vláde pravdepodobne opätovne OĽaNO či SaS. Zaslúžia si ich predsedovia reparát? Nehrozili by opäť osobné konflikty?

Čo sa dozvieš po odomknutí? Či si podľa neho ctí Sme rodina hodnoty demokracie a boja proti korupcii.

Ako chce na Slovensko prilákať mladých ľudí zo zahraničia.

Prečo nebudú Demokrati otvárať kultúrno-etické témy.

Ako chce komunikovať s podporovateľmi Vladimira Putina.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.