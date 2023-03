AKTUÁLNE: Heger dnes večer oficiálne oznámil, že odchádza z OĽaNO. Na rozlúčkový status mu okamžite zareagoval Matovič.

Eduard Heger oficiálne oznámil, že odchádza z OĽaNO. Túto novinku ohlásil v pondelok neskoro večer prostredníctvom statusu na Facebooku, v ktorom pôsobenie v OĽaNO označuje za jednu zo svojich najdôležitejších životných etáp, no jeho čas a úloha v tomto hnutí sa podľa dočasne povereného premiéra dnešným dňom naplnili.

„Dostal som od hnutia dôveru a príležitosť byť súčasťou vlády a neskôr riadiť našu krajinu. S hnutím som si prešiel dlhú spoločnú cestu. Zažili sme náročné i pekné chvíle. Robili sme aj chyby, pretože nie sme dokonalí, pretože sme len ľudia. Lepšie Slovensko však bolo našou prioritou,“ konštatuje Heger v statuse.

Aj keď zatiaľ neprezradil nič konkrétne, Heger v statuse píše, že má o politike vlastnú víziu. „Viem, že ak ju chcem naplniť, musím sa vydať vlastnou cestou. Život jednoducho prináša situácie, kedy sa musíme rozhodnúť. Ja to robím dnes,“ zakončil Heger so slovami, že hnutiu do ďalšieho politického života želá len to najlepšie.

Matovič okamžite reagoval

Na zverejnený status v komentároch okamžite zareagoval šéf OĽaNO Igor Matovič, ktorý Hegerovi iba stroho poďakoval za spoločné politické pôsobenie. „Edo, veľa šťastia a Dík za spoločnú cestu,“ odkázal mu predseda hnutia.

Heger v posledných týždňoch naznačoval, že sa z OĽaNO chystá odísť a v najbližších parlamentných volieb chce o hlasy voličov zabojovať bez Matoviča.

Minulý týždeň o svojej politickej budúcnosti rokoval s predsedom strany Modrá koalícia (predtým strana Spolu) Miroslavom Kollárom, ktorý pôvodne plánoval spolupracovať s Mikulášom Dzurindom, no ich cesty sa rozdelili.

Dočasne poverený premiér v poslednom čase opakovane prisľúbil, že svoje konkrétne politické plány predstaví už čoskoro.

