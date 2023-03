Sedemnásťročný syn čečenského vodcu Kadyrova sa oženil. Pred svadbou si prišiel po gratuláciu za Putinom do Kremľa.

Stretnutie sedemnásťročného Achmata Kadyrova, syna čečenského vodcu Ramzana Kadyrova, s ruským prezidentom Vladimirom Putinom sa udialo tesne pred svadbou. Čečenské úrady na svadbu v hlavnom meste Čečenska Groznyj vyčlenili viac ako stotisíc rubľov, zablokovali niekoľko ulíc a ľuďom zakázali fotografovať. Informuje o tom portál idnes.cz.

O priebehu stretnutia informoval na sociálnej sieti Telegram samotný prezident Čečenska Ramzan Kadyrov. „Na konci úprimného stretnutia Vladimir Vladimirovič zablahoželal Achmatovi k nadchádzajúcemu manželstvu. Ďalšie podrobnosti tohto zaujímavého stretnutia bohužiaľ nepoznám, pretože som o tom s Achmatom pre naše zvyky a tradície prísnych vzťahov medzi otcom a synom nehovoril,“ píše Kadyrov v statuse.

Kadyrov is reportedly seriously ill, allegedly with kidney disease - Bild.



Putin met with Akhmat Kadyrov, Ramzan's son.

It's the 1st time in 20 years that another person is meeting with Putin on behalf of Chechnya.



Putin's meeting looks like search & training of a successor? pic.twitter.com/Vg1JqSND81