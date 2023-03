Matovič vymyslel ďalšiu odmenu, keď pôjdete voliť. Tentoraz chce rozdávať zľavy

OK

Zľava desať percent by sa mohla týkať len fyzických osôb nepodnikateľov.

Vo februári sme informovali o tom, že Igor Matovič chce všetkým, ktorí pôjdu voliť, dať 500 eur ako odmenu. Štátny rozpočet by takýto návrh pri účasti podobnej posledným parlamentným voľbám z roku 2020 stál približne 1,5 miliardy eur.



Neskôr líder strany vysvetlil, akým spôsobom chce zabezpečiť finančné prostriedky potrebné na odmenu pre voličov v najbližších parlamentných voľbách. Na svoj návrh chce využiť zisk z ruskej ropy, ktorý majú slovenské rafinérie od nárastu cien po začiatku ruskej agresie na Ukrajine. „Ak len rafinéria Slovnaft zaplatí dohodnuté odvody, štátny rozpočet získa viac ako 400 miliónov eur,“ uviedol Matovič.



Ten sa spolu s poslancami OĽaNO stále nevzdáva. Strana totiž opäť podala do parlamentu návrh, ktorým by sa mohla zaviesť odmena za účasť v parlamentných voľbách vo forme zľavy desiatich percent z vybraných poplatkov štátu. Predpokladá to návrh nového zákona o posilnení práv občanov počas mimoriadnej situácie a o posilnení ich volebného práva.



Odmena za účasť vo voľbách má podľa poslancov podporiť vyššiu účasť a posilniť legitimitu výsledkov. Zľava desať percent by sa mohla týkať len fyzických osôb nepodnikateľov.





Zľavy by sa mali týkať napríklad uznaní odbornej kvalifikácie, výpisov z listu vlastníctva, vydaní osvedčenia o štátnom občianstve, ako aj vydávania dokladov, stavebného povolenia, ohlásenia stavby či vydávania rybárskych lístkov. Súčasťou návrhu je tiež zabezpečenie distribúcie zoznamu kandidátov do domácností aj vo voľbách do orgánov samosprávy.



OĽaNO už odmenu za účasť vo voľbách navrhovalo v novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Parlament ju vo februári odmietol. Následne prišiel líder hnutia Igor Matovič s návrhom odmeny 500 eur za účasť v tohtoročných parlamentných voľbách. O ňom ešte poslanci nerokovali.



Okrem odmeny za účasť vo voľbách sa zvyšok návrhu týka posilnenia práv občanov počas mimoriadnej situácie vo vzťahu k orgánom verejnej moci. Poslanci argumentujú skúsenosťami zo zavedenia pravidiel počas pandémie.





