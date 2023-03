„Kuriatka, Putin sa z nás smeje.“ Stáva sa z Tiktoku novodobé semenište slovenských konšpirátorov?

TikTok je čoraz populárnejšia sociálna sieť, na ktorej trávia čas najmä mladí ľudia od 15 do 25 rokov. Na marketingovú komunikáciu ho využíva veľa úspešných firiem či influencerov. Svoje chápadlá však na ňom rozťahuje aj pravicový extrémizmus a dezinformácie.

„Bez Ruskej federácie nebude na svete mier, očkovanie nefunguje a oslabuje imunitu!“ znejú posolstvá Tiktokových videí jednej zo slevenských dezinformačných „influenceriek“ napísané capslockom.

„Kuriatka, hlavičky moje študované, jednanie kolektívneho Západu na Ukrajine bolo vždy predvojom imperializmu, aby využilo územie Ukrajiny,“ hovorí ďalšia Tiktokerka, ktorá sa profiluje ako odborníčka na zahraničnú politiku. Ruské vojenské ťaženie na Ukrajine, ktoré má za cieľ prisvojiť si územie iného štátu, za prejav imperializmu očividne nepovažuje.

„Ak by ste nám dali zbrane, pušky, granáty, všetko skončí vaším smerom,“ adresuje Tiktoker Radovan videoodkaz Eduardovi Hegerovi a Jaroslavovi Naďovi. Na čínskej sociálnej sieti „bojuje za Slovensko“ aj hokejbalista Marcel Ďurech, ktorý odkazoval liberálom, že „pôjdu dole“.

Tiktokeri majú niečo spoločné. Viac či menej priamo podporujú Smer, Republiku a nekriticky verklujú Putinovu propagandu. Odsudzujú „skazený“ Západ, o ktorom radi rozširujú konšpiračné teórie. Pozreli sme sa bližšie na to, či sa sociálna sieť Tiktok hniezdočkom dezinformátorov a extrémistov a či s tým niečo dokáže robiť polícia.

Bezpečnostná hrozba

Napríklad v susednom Česku Tiktok podľa Národného úradu pre národnú a kybernetickú bezpečnosť (NÚKIB) predstavuje bezpečnostnú hrozbu. Kvôli ochrane citlivých dát svojím zamestnancom zakázala TikTok používať aj Európska komisia. Podobné kroky zvažujú viaceré štáty či organizácie.

Na jednej strane ide o obavy zo špehovania čínskou vládou, na druhej o problémový obsah, ktorý sociálna sieť nechá, aby sa voľne šíril ďalej.

S odborníkom na sociálne siete a dezinformácie Jakubom Godom, ktorý aktuálne pracuje v prezidentskej kancelárii, sme sa pozreli na tri profily, ktoré na Tiktoku takmer denne chrlia dezinformácie. Naoko lifestylový obsah, familiárne oslovenie typu „kuriatka“ či tanečné videá nemenia nič na tom, že aj Tiktokeri môžu byť nebezpeční.

„Ak nám dáte do ruky zbrane, skončia vaším smerom.“

Mladý Tiktoker Radovan327 vyzýva „slovenský národ, aby sa vzoprel svojej vláde“. Oslovuje aj Eduarda Hegera a Jaroslava Naďa: „Páni naši, vy si vážne myslíte, že pôjdeme bojovať do vojny?“ Mladý muž vo videu napríklad šíri falošnú správu o mobilizácii Slovákov, ktorú Ozbrojené sily SR vyvrátili a označili ako hoax.

„Ak by ste nám dali zbrane, pušky, granáty, všetko skončí vaším smerom,“ pokračuje Tiktoker. V päťminútovom videu tiež Radovan upozorňuje na to, že ak títo politici ozbroja Slovákov, bude to ich posledný počin.

